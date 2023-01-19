Эксклюзив 19 января 2023, 16:14 «Переломный момент в политике Запада». Украину готовят к наступлению? Военный журналист Литовкин: Запад ждет, когда мы протянем ноги РИА «Новости»

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Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил о допустимости применения по территории Крыма поставляемого на Украину американского оружия. Посол России в США Анатолий Антонов на это ответил, что Россия будет уничтожать любое поставленное Украине вооружение и не оставит без ответа удары по Крыму. Существует ли сегодня серьезная угроза для полуострова и правда ли, что Запад пытается подготовить Украину к наступлению?

Главная интрига

До сих пор все то, что отправлялось Западом на Украину, было «оборонительным пакетом», рассказал «360» независимый аналитик, политолог Сергей Станкевич.

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«Поставки производили по некоему минимальному принципу. То есть именно столько, сколько необходимо для того, чтобы Украина удерживала позиции — и только», — сказал он.

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Но сейчас, по оценке аналитика, наступает «переломный момент в политике Запада». В НАТО в ближайшее время должны решить: начать им поставки наступательных вооружений для Украины или нет.

РИА «Новости»

Завтра в Германии на базе ВС США Рамштайн должна состояться уже восьмая встреча контактной группы по обороне Украины. Под руководством министра обороны США Ллойда Остина западные страны будут обсуждать вопрос поставок Украине. Главная интрига — дадут танки или нет. А если да, то в каком количестве.

Война на истощение

Значит ли это, что Запад готовит Украину к наступательным действиям?

«Несмотря на то, что рассказывают на Западе, танки — это никак не оборонительное оружие. Да и HIMARS, гаубицы „Три топора“ — все это тоже не является оборонительным оружием», — отметил полковник в отставке, военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

Разрушения на территории завода специальных конструкций «Атомэнергомаш», по которому ВСУ нанесли удар из американской РСЗО HIMARS, в Энергодаре / РИА «Новости»

По словам военного журналиста, несмотря на то, что Запад на каждом углу говорит, что собирается победить Россию на поле боя, доверять этому тоже не стоит.

«Это только лживые заявления, маскировка и лицемерие. Надо понимать простую вещь: Запад и США ведут войну против России. Но это война на истощение», — заявил Литовкин.

Запад не может одержать победы над Россией на поле боя, поэтому он избрал другой путь, объяснил эксперт.

«Они хотят вынудить нас истратить все резервы — политические, экономические, военные, людские. Они ждут, когда мы протянем ноги», — подытожил он.

Танковая угроза

Признаков того, что Запад может прислушаться к словам Антонова, не видно. Это особенно отметил в разговоре с «360» Станкевич.

«До сих пор как-то реагировали в большей степени только немцы. Берлин проявлял очень серьезную сдержанность», — сказал он.

Поскольку именно Германия является единственным массовым производителем танков в Европе, в ситуации, когда американцы отказались от поставки своих танков, ее позиция была и остается решающей, утверждает Станкевич.

Удастся ли другим членам контактной группы переломить эту сдержанность Берлина — пока неясно. Но, по словам Станкевича, даже если представить себе худший вариант, что танки будут поставлены, то надо понимать, что все пожелания Киева все равно выполнены не будут.

Можно говорить только о цифре максимум в 100 танков, которые не смогут радикально переломить ситуацию на фронте, отметил эксперт.

Однако риски для ВС России есть. В случае усиления противника бронетехникой наши потери возрастут, а какое-либо продвижение на фронте станет более трудным. Сергей Станкевич

Однако для России в целом серьезной угрозы в этом нет, заверил Литовкин.

«Хотя, конечно, это несет риски для населения в приграничных регионах», — добавил он.

Что касается угроз нападений на Крым, оба эксперта сошлись во мнении, что, кроме беспилотников, ничего существенного полуострову не угрожает. Но расслабляться нельзя.

«Никто не гарантирует, что американцы не передадут украинцам мощные ракеты с большей дальностью (в том числе и для HIMARS)», — предупредил Литовкин.