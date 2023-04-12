Эксклюзив 12 апреля 2023, 13:49 Перекрыть газ и нефть. Россиян нужно защитить от фашистского закона Латвии Общественник Ковалев: нужно требовать отмены закона об экзамене для россиян в Латвии Unsplash

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Граждан России могут выслать из Латвии, если они не сдадут экзамен по латышскому языку. Об этом говорится в рассматриваемом парламентом законопроекте, написал Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». Общественный деятель Андрей Ковалев в беседе с «360» предложил в ответ на это «открутить газ, отключить нефтепровод» в этой стране, а также требовать отмены инициативы латвийских властей.

Он назвал такую инициативу безобразием. Ковалев напомнил, что русские жили на всей территории СССР. Например, судьба могла закинуть в Латвию офицера, который в итоге остался там жить. Также в страну, к примеру, переехал инженер после приглашения на работу, потом он вышел на пенсию и остался.

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«Я могу понять ситуацию, когда для получения гражданства нужно сдать экзамен по языку страны, в которой вы живете. У нас тоже такое есть, это понятно. Но люди, которые там живут уже больше 30 лет, их вдруг заставляют сдавать экзамен — это уже фашистский закон, как мне кажется», — сказал собеседник «360»

Россию перестали бояться

Ковалев высказал мнение, что так произошло, поскольку «нас перестали уважать».

«Нас перестали бояться. Нам сложно постоять за своих. После принятия такого закона должен немедленно быть откручен газ, отключение нефтепровода», — предложил общественный деятель.

По его словам, также нужно «серьезно ущемить права латышей в России» и потребовать отмены такой инициативы в Латвии.

«Мы обязаны защищать россиян за границей», — резюмировал он.

Речь идет о примерно 18 тысячах россиян, которые получили постоянный вид на жительство в Латвии. Теперь этот документ превратили во временный ВНЖ. Если закон примут, а люди не сдадут экзамен на значение латышского языка, то их могут выдворить из страны уже в конце 2023 года.