Эксклюзив 10 марта 2023, 13:56 Старый Си Цзиньпин по-новому. Отсутствие преемника сослужит ему плохую службу Политолог Подлесный: Си Цзиньпин избран на третий срок в отсутствие других кандидатов РИА «Новости»

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Другого достойного кандидата на пост председателя Китайской Народной Республики нет, и Си Цзиньпина переизбрали на третий срок. Это одновременно принесет ему пользу и вред, ведь к четвертой пятилетке китайскому лидеру придется искать преемника, заявил «360» директор Центра прикладной социологии и политологии, кандидат политических наук Геннадий Подлесный.

Далее — прямая речь.

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Лучшая кандидатура

Переназначение Си Цзиньпина на третий срок спрогнозировали после того, как в конституцию КНР внесли изменения, позволяющие избираться на этот высокий пост без ограничения в два срока подряд. Однако китайское общество — традиционалистское, и любой человек не сможет занять пост председателя.

Си Цзиньпин подошел на эту должность по многим параметрам. Он и по кровно-родственной стезе соответствует критериям, и по прохождению своих должностей. И, естественно, тот факт, что он успел за два срока на посту председателя КНР и руководителя Компартии так выстроить экономическую и социально политическую модель Китая, что он выдвинулся со вторых ролей на первые.

Теперь даже американцы, которые не обладают таким качеством, как скромность, считают, что в мире существуют три великие державы — США с союзниками, Китай и Россия. В этом большая личная заслуга Си Цзиньпина, который сумел в годы своего правления построить хозяйственно-экономическую и политическую модели так, что Китай вышел на первые строчки мирового рейтинга.

Проблема преемственности

Естественно, серьезных соперников у него не было и не могло быть, потому что система управления практически во всех государствах работает по одной и той же схеме — если есть сильный лидер, то он делает все, чтобы второй сильный лидер не появился.

В этом заключается серьезная проблема для самого Си Цзиньпина. Летом 2023 года ему исполнится 70 лет, и к четвертому сроку поднимется тема преемственности. При отсутствии конкурентов она серьезно обеспокоит и самого лидера КНР, и его ближайшее окружение. С одной стороны, отсутствие других кандидатов стало благом для Си Цзиньпина, с другой это может серьезно осложнить развитие Китая в последующем.