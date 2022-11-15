Эксклюзив 15 ноября 2022, 19:34 Переговоры по украинскому конфликту возможны только на условиях России Эксперт Самонкин: мирные переговоры России и Украины маловероятны

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Сегодня стартовал форум «Большой двадцатки». Главный вопрос этих дней — сможет ли саммит положить начало мирным переговорам по украинскому конфликту. Выступивший по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал свою неготовность идти на контакт с Россией, чем расстроил западные страны. Как заявил в комментарии для «360» член молодежной ассамблеи Совбеза ООН от РФ, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин, США тоже хотят подтолкнуть Украину к переговорам, однако эксперт считает, что наладить контакт с киевским режимом сейчас не удастся.

Далее — прямая речь.

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Во-первых, Российская Федерация сейчас не подписывалась ни под какие инициативы и переговоры. Начнем с того, что форум «Большой двадцатки», который сейчас проходит в Индонезии, играет исключительно переговорную роль, на котором действительно вопросы Украины были заменены вопросами ядерной безопасности и неперехода красной линии, о чем свидетельствует встреча руководителей служб внешних разведок Российской Федерации и США в Анкаре. То есть речь идет о предотвращении глобальной третьей мировой войны, которую нам пытаются навязать коллективный запад и Соединенные Штаты Америки. По украинскому конфликту, естественно, никакие соответствующие резолюции, решения не были приняты.

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«Собака, сорвавшаяся с цепи»

Российская Федерация продолжает выполнять задачи и поставленные цели специальной военной операции. По сути дела, мы работаем по этому направлению, несмотря на те события, на те фейковые новости, которые как раз были со стороны киевского режима перед началом форума. Да, мы видим, что США уже усиленно толкают киевский режим на переговоры с Россией. При этом киевский режим, как собака, сорвавшаяся с цепи, начинает гавкать даже на своего хозяина. И Зеленский полностью игнорирует какие-то переговорные вопросы.

Поэтому, учитывая то, что Россия никого не ждет, она не может достучаться до киевского режима, а Киев продолжает свои военные преступления — постоянные обстрелы угрожают безопасности нашей страны, конечно же, Вооруженные силы применяются ответные действия, массированные удары по их военной инфраструктуре.

РИА «Новости»

Переговоры возможны только на условиях России

Если гипотетически предположить, что Запад каким-то образом повлияет на ситуацию, хотя, конечно, очень трудно это предложить, потому что за восемь лет Минских соглашений они так и не повлияли на киевский режим. Но в целом, если и возможны варианты переговоров, о которых говорит наш президент, то, наверное, только на условиях России: окончания решения вопросов, связанных с демилитаризацией, денацификации, внеблоковый статус, отодвигание НАТО далеко на запад, ну и в целом признание итогов референдумов 30 сентября, выход украинских сил из того же самого Херсона, например.

Поэтому возможность существует, но пока она чисто гипотетическая. Потому что Россия продолжает работать, и мы пока не видим никаких сдвигов в изменении повестки нынешнего украинского истеблишмента. Как русофобия была, так русофобия и продолжается. Отсюда идут наши ответные военные действия.