Мир 25 мая 2023, 10:52 Переговоры лидеров Армении и Азербайджана в Москве принесут пользу даже без мирного соглашения Аналитик Мгдесян: лидеры Армении и Азербайджана могут заключить соглашение в Москве Аппарат премьер-министра Республики Армения

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретятся в Москве 25 мая. Специалисты по отношениям этих стран оценили в беседе с РИА «Новости» вероятность подписания мирного соглашения, которое может завершить 30-летний конфликт между государствами.

Главный научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Александр Крылов заявил, что за последнее время в отношениях Армении и Азербайджана не случилось ничего принципиально нового. Чтобы стороны подписали мирное соглашение, как минимум должны остановиться перестрелки на границе, отметил специалист.

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Хотя Пашинян заявил о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, это не поможет решить проблему, сообщил Крылов. По его словам, для начала с этой позицией должны согласиться в Степанакерте. Если же Ереван отказывается от покровительства в одностороннем порядке, возникает вопрос о будущем карабахских армян, рассказал научный сотрудник.

«Они не хотят в Азербайджан, а в 2025-м оттуда могут уйти российские миротворцы. Не исключены драматические события», — предупредил Крылов.

Возможное соглашение

По мнению армянского политического аналитика Аршалуйса Мгдесяна, в Москве страны могут заключить соглашение о разблокировке транспортных коммуникаций. Важным этапом на пути к миру станет КПП в Лачинском коридоре.

«Так как Баку требовал равного статуса для этой дороги и Зангезурского коридора, Ереван получил полное право поставить пропускные пункты по пути в Нахичевань», — уточнил Мгдесян.

Аналитик назвал реальной возможность подписания мирного договора между сторонами, поскольку Пашинян признал территориальную целостность Азербайджана и ждет аналогичного шага от Алиева. Однако проблемы в отношениях между государствами в любом случае останутся, отметил Мгдесян.

Утвердить проработанные решения

Азербайджанский политолог Ильгар Велизаде заявил, что лидерам Армении и Азербайджана пора перейти от слов к делу. По мнению специалиста, стороны должны начать с разблокировки транспортных коммуникаций.

В этом шаге заинтересованы все, в том числе и Россия, которая увеличивает объемы товарооборота с Турцией, пояснил Велизаде. Тема разблокировки коммуникаций стала основной на встрече глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна в Москве 19 мая, напомнил политолог.

«Вероятно, главы государств летят в Москву, чтобы утвердить проработанные ранее решения», — предположил Велизаде.

Все собеседники РИА «Новости» пришли к выводу, что переговоры Пашиняна и Алиева в российской столице принесут пользу, даже если стороны не подпишут мирный договор. По мнению специалистов, Армения и Азербайджан придут к докризисным отношениям только по пути дипломатии.