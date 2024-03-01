Важное 01 марта 2024, 15:39 Передачу 100 ракет Taurus для ВСУ допустили в бундесвере Инспектор ВВС Герхартц: Taurus для ВСУ можно передать в два транша по 50 штук IMAGO / Arnulf Hettrich / Global Look Press

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Сможет ли Украина научиться пользоваться ракетами Taurus без проведения обучения — этот вопрос стал одной из тем беседы высокопоставленных офицеров бундесвера. Расшифровку их разговора опубликовала 1 марта главред RT Маргарита Симоньян. В ходе разговора один из его участников допустил передачу 100 ракет двумя траншами по 50 штук.

«Как вы считаете, можно ли надеяться на то, что Украина все сделает самостоятельно? Ведь известно, что там находится много людей в гражданском, которые говорят с американским акцентом. Поэтому, вполне возможно, что скоро они будут в состоянии сами использовать? Ведь все спутниковые снимки у них есть» — поинтересовался инспектор BBC бундесвера Герхартц.

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Сотрудник центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске дал положительный ответ.

«Да. Они получают их от нас», — сказал он, обратившись к теме противовоздушной обороны.

По его словам, в бундесвере должны «хорошо подумать» над тем, чтобы в Киеве была аппаратура для приема информации с IABG и NDK. И Германия, по его словам, должна представить такие возможности.

«Я должен лететь туда 21 февраля, нужно оптимально все спланировать, а не так, как было со Storm Shadow, когда планировали контрольные точки. Надо подумать, как облететь или же пролететь ниже сектора обзора РЛС. Если все подготовить, то обучение будет более эффективным», — указал он.

В этом случае, по словам военного, можно будет вернуться и к вопросу о количестве ракет. Если дать 50 штук, то их очень быстро израсходуют, подчеркнул офицер.

Герхартц согласился с такой точкой зрения, отметив, что это не изменит ход военных действий. Поэтому, по его словам, Германия и не хочет передавать их все одновременно.

«Возможно, 50 — в первом транше, потом, возможно, будет еще один транш в 50 ракет. Это совершенно понятно, но все это большая политика. Я предполагаю, что на самом деле за этим скрывается», — добавил он.

По его словам, от французских и британских коллег ему стало известно, что на самом деле со Storm Shadow и Scalp дела обстоят так же, как с винтовками системы «Винчестер».

«Они могут спросить: „Почему мы должны поставлять следующую партию ракет, ведь мы уже поставили, пускай теперь Германия это сделает“», — добавил инспектор BBC бундесвера.