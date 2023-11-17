Эксклюзив 17 ноября 2023, 20:30 Патриоты на «Западном фронте». Украинцы наплевали на свою страну Блогер «Голос Модора»: украинского патриотизма в природе не существует unsplash.com

Читать 360tv в

Огромная часть мобилизационного резерва Украины сбежала из страны. При этом западные СМИ и сами уехавшие за границу продолжают твердить о «великом украинском патриотизме», которого в природе не существует. Об этом порассуждал в колонке для Telegram-канала «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

Реклама

Удрали в товарных количествах

Британская телекомпания Би-би-си на своем сайте разместила материал, в котором утверждается, что с Украины убежали 20 тысяч военнообязанных. Вдвое большее число было задержано на границе.

Ранее писали о том, что в Европе проживают более 100 тысяч украинцев, которые должны служить в армии, но успели удрать до того, как границы были закрыты.

На самом деле число военнообязанных, так или иначе покинувших Украину, намного больше. У европейцев есть только данные о тех, кто проживает официально, но огромное число граждан Украины нигде не регистрировалось и работает нелегально.

А кроме того есть еще и Россия, куда украинцы тоже бежали в товарных количествах. Миллионы, из которых многие должны проливать кровь на фронте за Бандеру и дедушку Байдена.

В общем, получается, что огромная часть мобилизационного резерва Украины просто смылась. Наверняка есть и те, кто сейчас на самой Украине сидят по чердакам и подвалам и боятся выйти на улицу, чтобы не попасть военкомам. А что бывает с теми, кто этим военкомам попадается, всем прекрасно известно. Видеороликов в Сети масса.

И уж чего точно нет — очередей у военкоматов.

Патриоты на «Западном фронте»

Но западные СМИ продолжают петь песни о «великом украинском патриотизме» и о том, что три четверти украинцев готовы воевать столько, сколько потребуется.

Что удивительно — патриотизма много среди тех, кто дернул в Европу. Украинские беженцы, которые должны вроде бы быть на фронте, кидаются на русских в Европе, устраивают митинги (сейчас уже почти нет), на их автомобилях обязательно есть украинские флажки. Патриоты те еще, только вот на «Западном фронте», а на Украину ехать не хотят, потому что могут оказаться на фронте настоящем.

Украинский патриотизм — один огромный миф, вещь, которая в природе не существует. Потому что ситуация для страны [в состоянии конфликта] просто уникальная, тем более, что этот конфликт позиционируется идеологами украинства чуть ли не как «отечественная». Огромное количество украинцев просто не хотят воевать за свою страну, принципиально. При этом многие из них вроде как являются на словах патриотами.

unsplash.com

Украина обречена

Вот такую независимую Украину смог построить украинский народ со своими правителями. Наверное, причина в том, что никакого смысла существования такого государства просто нет. Оно создано не для людей, его населяющих, а ради ненависти к России. А ненависть — очень слабый фактор для того, чтобы создать, основываясь на нем, общность патриотов, политическую нацию. Нормальным было бы любить свою страну, а не ненавидеть Россию, но такой задачи изначально поставлено не было. И поэтому огромному числу граждан Украины на нее просто плевать.

Так что Украина была обречена с самого объявления независимости. Майдан 2014 года и специальная военная операция лишь ускорили процесс. И придет время, когда за это подобие страны можно будет выпить, не чокаясь.

Хотя… Даже выпить за нее нет большого желания.