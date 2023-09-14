Мир 14 сентября 2023, 19:23 «Стратегическая задача — убрать Россию с Кавказа». Пашинян помогает Западу исполнить мечту Политолог Светов: уход России с Южного Кавказа — голубая мечта США РИА «Новости»

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Глава правительства Армении обвинил российских миротворцев в том, что они недостаточно эффективно работают в Нагорном Карабахе. Политик явно не хочет заниматься внутренними проблемами своей страны, которых более чем достаточно. Скорее всего, дело в том, что поиск внешних врагов щедро оплатят друзья из-за океана.

Пашинян снова обвиняет Россию

Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы не справились со своей задачей в Нагорном Карабахе. По его словам, после закрытия Лачинского коридора уровень безопасности в регионе резко изменился. Поэтому армяне хотят дистанцироваться от Москвы.

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«Армения больше не может полагаться на Россию как на гаранта своей безопасности, даже несмотря на растущие опасения по поводу возобновления открытого конфликта с Азербайджаном», — сообщил Пашинян.

Президент России Владимир Путин напомнил, что руководство Армении признало суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом и зафиксировало это в Пражском заявлении. Российская сторона не имеет никакого отношения к этому решению.

Дружба народов

Судя по всему, Пашиняну пора запретить выступать от лица своего народа. Ведь без политиков у армян и русских нет претензий друг к другу. Согласно всероссийской переписи населения, в 2020 году в стране проживал почти миллион армян. Притом что в мире их примерно 12 миллионов.

Союз Армян России работает в Москве с 2000 года, кроме того, в столице есть Армянский храмовый комплекс, Армянский музей Москвы и культуры наций. Да что там, существует даже Совет атаманов армяно-казачьих организаций.

Огромное число граждан этой республики приезжают в Россию на заработки, чтобы прокормить семьи. Неудивительно, что в 2021 году в самой Армении оставалось лишь около трех миллионов жителей. Властям бы задуматься: почему люди бегут с родины?

РИА «Новости»

Армянские власти хотят дружить с ЕС и США

Политолог и журналист Юрий Светов заверил «360», что российские миротворцы не покинут Южный Кавказ. Тем более что это голубая мечта американцев и НАТО, как неосторожно проговорился сам Никол Пашинян.

Мы никуда не уходим и не уйдем. Это исторические места, в которых Россия присутствует уже многие столетия, и она будет там всегда. Задача российских миротворцев — не допустить военного конфликта между Арменией и Азербайджаном. Юрий Светов

Политолог отметил, что глава правительства Армении хотел бы, чтобы российские миротворцы вели себя так, как натовские солдаты в Косове: забыв об обязанности соблюдать нейтралитет, они открыто выступали на стороне албанцев и всячески притесняли сербов.

Также Пашиняну нужно, чтобы российские миротворцы начали воевать за Армению против азербайджанцев. Но этого не было и не будет, подчеркнул Светов. Он припомнил шутку: в 2020 году азербайджанцы разгромили Армению, потому что армянские войска оказались не готовы к сражению. Но виновата в этом Россия.

Чем дальше, тем все больше и больше господин Пашинян будет обыгрывать эту тему. Все годы его пребывания у власти были только обещаниями: завтра будет лучше, все получится. Но положительных результатов у его правления нет никаких. Поэтому сейчас надо на кого-то свалить всю вину. Он решил: на Россию. Юрий Светов

Намерения Пашиняна были видны с самого начала: пришел к власти, выступая против тех людей, которые ратовали за дружбу с Россией, напомнил политолог. Он постоянно настаивает на переговорах с ЕС, встречается с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и советуется с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян / РИА «Новости»

«Представители администрации Пашиняна регулярно летают в Соединенные Штаты. Все к этому ведется: стратегическая задача американцев убрать Россию с Кавказа. И премьер-министр Армении старательно работает в этом отношении», — подытожил Светов.