Эксклюзив 13 апреля 2023, 00:07 Партнерство в позе «Камасутры». Макрон обнажил желание Польши стать надсмотрщиком Европы «Голос Мордора»: Польша хочет стать европейским штатом США и не поддержит Макрона РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Франции Эммануэль Макрон заикнулся о необходимости обрести независимость от США. Его идея знатно испугала часть Европы. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360» объяснил, что стоит за красивыми фразами противников такой идеи.

Далее — его прямая речь.

Реклама

Эммануэль Макрон недавно всех не на шутку встревожил, затеяв некую фронду в отношении США. Мол, надо быть самостоятельными, гордыми и независимыми от заокеанского гегемона.

Надо отметить, что у Макрона такое не впервой, и после подобных заявлений вообще ничего не случается. Ну сказал и сказал, нельзя, что ли? Владимиру Путину Маню тоже звонил постоянно, так, может, у него хобби такое.

Страх поляков

Но тут интересная реакция на слова Макрона некоторых европейцев, вернее — младоевропейцев. Поляки реально перепугались. Ну вот не хотят они суверенитета от США. Они себя вообще европейским штатом Америки видят, а тут какой-то лягушатник независимости требует.

И польский премьер Матеуш Моравецкий во всеуслышание заявил: «Некоторые западные лидеры мечтают о сотрудничестве со всеми, включая Россию, и некоторые могущественные государства на Дальнем Востоке. Мы предостерегаем от этого, мы хотим жить в мире со всеми, конечно. Но вместо построения стратегической автономии от Соединенных Штатов я предлагаю стратегическое партнерство с США».

Концлагерь для Европы

Красиво, да? Конечно, под партнерством тут подразумевается определенная поза из «Камасутры», но ясновельможные паны к ней привыкли и чувствуют себя вполне себе комфортно.

Даже роль себе определили: находясь в объединении европейских государств, полностью и всецело проталкивают в ЕС интересы США.

Делать это не особо сложно, потому как и другие члены Евросоюза в своем суверенитете недалеко от Польши ушли. Но, я уверен, мечты у поляков куда шире и ярче.

Я уже писал о мечте [Польши] стать неким европейским штатом США, но если и не так, то хотя бы надсмотрщиком в европейском концлагере. Тем более что его время для Европы обязательно придет, и в Польше это прекрасно понимают.

И мечтает тогда польский пан прогуливаться в кепи и с дубинкой между бараков, а то и вытаскивать из него некоторых персонажей, охаживать дубинкой и приговаривать: «А помнишь, Эммануэль, как ты независимым от США стать хотел?»