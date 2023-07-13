Эксклюзив 13 июля 2023, 15:43 «Парня поставили в стойло». Истерики Зеленского не заставят НАТО принять Украину в альянс Политсоветник Маркелов: манипуляции Зеленского не приведут к принятию Украины в НАТО Flickr

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Президент Украины Владимир Зеленский попытался манипулировать НАТО, однако его действия не приведут к принятию страны в альянс. Таким мнением поделился с «360» политический советник, гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов.

Газета The New York Times сообщила, что Зеленский угрожал Западу не приехать на первое заседание совета Украина — НАТО. Президенту Украины не понравилось, что Североатлантический альянс не обозначил временные рамки для принятия страны в блок и выдвинул условия даже для приглашения подать заявку на членство. Маркелов объяснил поведение Зеленского.

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«Все, парня уже в стойло поставили по итогам на вчерашний вечер. Было две фазы его истерики. Фаза истерики первая — это он думал, что Украина является субъектом в мировой политике и так далее, поэтому может диктовать условия и правила, вот это вот все. Он с этим и ехал — с этим заделом. Не получилось. Естественно, коллективный Запад более жесткая структура, чем он думал. Естественно, под него не легла от слова совсем», — отметил политконсультант.

Думал, что саммит ради Украины

Зеленский предпринял попытку спекуляции, поскольку думал, что Украина станет главной темой прошедшего в Вильнюсе саммита НАТО, продолжил гендиректор коммуникационного агентства. На самом деле основной темой обсуждения на съезде представителей альянса были Швеция и Финляндия, сообщил собеседник «360».

По его словам, 90% времени на саммите посвятили адаптации Финляндии, недавно присоединившейся к НАТО. Вторым важным аспектом стал глубокий разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на тему снятия блокировки вступления Швеции в альянс, сказал Маркелов.

«Зеленский думал, что это все ради него. Нет, ради него ничего там не было — только маленький эпизод и все. Соответственно, парень попробовал манипулировать, ему дали по зубам и сказали: „Нет, сиди слушай, вот, как будет“», — описал ситуацию политический консультант.

Эксперт назвал совет Украина — НАТО структурой, созданной для того, чтобы все бюрократизировать. Это все разговоры и взаимоотношения альянса со страной, указал гендиректор коммуникационного агентства. Зеленский же, понимает, что это очередной этап, все больше и больше отдаляющий Украину от цели, пояснил собеседник «360».

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес поставил украинского лидера на место, заявив, что НАТО — это не магазин оружия, напомнил политконсультант.

«И все украинские паблики, все украинские СМИ официальные, естественно, сделали хорошую мину при плохой игре: хотя бы дали вооружение. Непонятно какое, ни марки, ничего. Но, вот, утешительный приз получили», — отметил Маркелов.

Есть ли шанс на вступление Украины в НАТО?

«Я вижу реальный сценарий следующий: Украину точно примут в ЕС. Думаю, вариант какой-то и наметится с НАТО, но не в тех границах, в которых хочет Украина», — сказал собеседник «360».

Он пояснил, что все новые российские регионы не вернутся в состав Украины и не присоединятся к альянсу. Поэтому лишь через 30-50 лет может рассматриваться вариант вступления в НАТО остатков украинской территории с центром в Киеве, предположил гендиректор коммуникационного агентства.

«Россию Запад уважает, с Россией Запад не хочет ругаться глубоко и системно от слова совсем. Не хочет ни с Россией, ни с Китаем. Поэтому Зеленский думал, что он заставит. Нет, не заставил. Не будет ругаться Запад с Россией — позиция России важнее», — подытожил политический консультант.