Мир 02 января 2024, 17:13 Парламентские и президентские выборы пройдут в более чем 50 странах в 2024 году РИА «Новости»: участие в выборах 2024 года примет почти половина населения Земли IMAGO / Hindustan Times / Global Look Press

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Наступивший 2024 год станет временем смены состава парламентов и глав государств путем выборов. Голосование пройдет более чем в 50 странах мира, а общая численность избирателей составит почти половину всего населения планеты. Об этом сообщило РИА «Новости» по итогам проведенного исследования.

Самые большие по числу голосующих выборы пройдут в Индии, где жители изберут новый парламент — он назначит премьер-министра. Действующий глава индийского правительства и лидер партии «Бхаратия джаната» Нарендра Моди может сохранить свой пост на третий пятилетний срок. В Индии проживают 1,4 миллиарда человек, из которых избирательным правом обладают 900 миллионов граждан. Выборы в парламент страны состоятся в мае.

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Россияне придут на избирательные участки с 15 по 17 марта для голосования на выборах президента. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 11 кандидатов, трое из которых — самовыдвиженцы: действующий президент Владимир Путин, блогеры Рада Русских и Анатолий Баташев.

Все остальные — кандидаты от партий, но их число еще может вырасти, потому что утвержденный КПРФ Николай Харитонов подаст документы на регистрацию только в среду, 3 января.

Выборы в ЕС и США

Крупнейшие транснациональные выборы пройдут в Евросоюзе, где жители выберут новый состав Европарламента. В состав блока входят 27 государств с общей численностью населения 447 миллионов человек. Также национальные президентские и парламентские выборы запланировали в Австрии, Бельгии, Литве, Словакии, Португалии, Румынии, Хорватии и Финляндии.

Партии США пока не определились с кандидатами, которых выставят на предстоящих выборах. Первые праймериз пройдут в середине января. Но многие аналитики уже спрогнозировали, что фактически повторится ситуация 2020 года, когда в борьбу за голоса избирателей вступят действующий президент страны Джо Байден и бывший глава государства Дональд Трамп.

Перемены в Мексике и других странах

Голосование за новый состав британской палаты общин пройдет весной 2024 года. Проведенные опросы показали, что избирателям надоела консервативная политика, поэтому офис премьер-министра на Даунинг-стрит может сменить владельца. Действующий глава кабмина Риши Сунак уступит пост лидеру лейбористов Киру Страмеру.

В начале июня жители Мексики изберут нового президента. Впервые в истории страны в лидеры опросов выбились два кандидата — женщины. Это бывший мэр Мехико Клаудия Шейнбаум Пардо и бывший сенатор Шочитль Гальвес.

Также выборы пройдут в Южной Корее, Индонезии, ЮАР, Иране, Тунисе, а также Тайване, который вполне может стать еще одной точкой напряженности на мировой карте.

Самые скромные выборы по числу избирателей пройдут в Тувалу, где проживают 11 312 человек. Избиратели выберут новый состав национального парламента.