Эксклюзив 13 февраля 2023, 12:08 Изъятие российских активов парализует торговлю. Великобритания на это не пойдет Политолог Станкевич: Великобритания не конфискует замороженные активы России РИА «Новости»

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Великобритания не решится на конфискацию замороженных российских активов, чтобы не создать прецедент и не навредить мировой экономике. Она протянет время до тех пор, пока не завершится вооруженный конфликт на Украине, сказал «360» политолог, независимый аналитик, советник первого президента России по политическим вопросам Сергей Станкевич.

«Думаю, заморозку продлят, законы будут долго тянуться. На самом деле это выжидание того момента, когда отпадет надобность», — предположил он.

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Станкевич объяснил, что в этом случае работает не международное право, а одностороннее национальное. На сегодняшний день активы заморозили по предварительному решению. Чтобы действовать дальше, британский парламент должен принять определенные законы. Однако до сих пор ничего не приняли.

Он предупредил, что это не исключает индивидуальных акций — решений о конфискации активов отдельных персон и компаний, где появятся какие-то дополнительные зацепки. В целом сама по себе идея, по мнению специалиста, направлена, скорее, на сохранение сложившейся ситуации как можно дольше. Британцы опасаются создавать прецедент внесудебного изъятия активов.

«Потому что это нарушает базовые принципы функционирования рыночной экономики вообще глобально и может в перспективе просто парализовать мировую торговлю», — заметил Станкевич.

Украина активы не получит

Замороженные активы, выразил он уверенность, не смогут использовать на помощь Украине — пока нет правовых оснований для этого. Существует лишь промежуточная идея о том, чтобы зарабатывать на них прибыль и отдавать ее не законным владельцам, а киевскому режиму. Но ее тоже только обсудили, а не реализовали. Аналитик подчеркнул, что не стоит вводить аналогичные ответные меры — это не в интересах страны.

«У нас не симметричная ситуация. Такого уровня и качества активов на территории России немного. Конечно, лучше все-таки избежать такого рода „войны взаимных замораживаний“, изъятий и всего остального», — заявил он.

Россия, напомнил Станкевич, осталась в мировой экономике, львиную доля бюджета формируют за счет экспорта. Страна не заинтересована в том, чтобы взаимная заморозка и конфискация активов приобрела стратегический характер. В России, как и в Великобритании, рассчитывают, что это временно и продлится до тех пор, пока вооруженный конфликт не исчерпает себя.

Планы Великобритании конфисковать замороженные российские активы раскрыл посол Андрей Келин. Он сказал, что разработкой правовой базы занялись США и Евросоюз.