Эксклюзив 29 ноября 2022, 11:54 Папа римский оскорбил бурят и чеченцев. Глава католиков забыл, чему учит Библия Публицист Новоселов: слова папы римского можно воспринять как призыв к религиозной войне Папа римский Франциск / Unsplash

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Глава Католической церкви сделал ряд сомнительных заявлений в адрес национальных и религиозных меньшинств России в интервью журналу America, принадлежащему обществу иезуитов. Он допустил, что среди российских войск самыми жестокими поступками отличаются люди, которые не придерживаются русской традиции, — то есть буряты, чеченцы и другие. О том, как расценивать такое заявление папы, считающегося преемником святого Петра, публицист Иван Новоселов рассказал в колонке для «360».

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Далее — прямая речь.

Папа римский сказал, что «некоторые группы солдат из числа национальных меньшинств действовали хуже других» во время российской спецоперации на Украине, а «самые жестокие отряды в основном состоят из чеченцев и бурятов». В том же интервью он назвал голод в СССР в 1932-1933 годах голодомором и приравнял его к геноциду, а также осудил Россию как «агрессора» в украинском конфликте.

На Западе его слова рассматривают как очень умеренные, поскольку Франциск не стал открыто осуждать Москву, президента Владимира Путина или других официальных лиц.

Однако в России его слова были восприняты как шокирующие. Лидер крупнейшей в мире христианской конфессии прибег к жестким эпитетам в адрес представителей других религий и другой ветви христианства.

Русские в большинстве своем — православные христиане, чеченцы исповедуют ислам суннитского толка, буряты придерживаются догм буддизма. Главе Католической церкви нужно быть осторожнее, когда он говорит о представителях других религий, иначе его слова могут быть восприняты как призыв к религиозной войне или чисткам. В современном мире это недопустимо, особенно для христианина, ведь христианство — религия мира, а не войны.

Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев, глава Буддийской традиционной сангхи России, прокомментировал высказывание папы Франциска: «Нежданно и негаданно глава католиков мира был вынужден высказаться про наш народ недобрыми словами. Думаю, европейским латинцам непонятно, что жизнь в холодной Сибири и на Дальнем Востоке делает людей более стойкими, терпеливыми и выносливыми к различным невзгодам. Потому наши люди не жестокие, они просто вынуждены повторно и достойно защищать свою Родину от фашизма, как наши деды и прадеды».

Россия — уникальная многонациональная и мультикультурная страна, где все народы и все религии равны и живут в мире и согласии. Папе римскому нужно поучиться у русских их образу жизни

Что до его осуждения, то ему стоило бы помнить, что говорит об этом Библия:

«Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: „Дай, я выну сучок из глаза твоего“, а вот, в твоем глазе бревно? Лицемер! Вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего».

РИА «Новости»

Духовному лидеру католиков всего мира не пристало разжигать расовую и национальную ненависть или вставать на какую-то сторону в конфликте, об истинной природе которого он не может не знать.

Иначе мы будем слышать о новых случаях наподобие того, когда польские наемники на Украине сожгли православную Библию. Видимо, не зная, что Библия едина для всех христиан.