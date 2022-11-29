Эксклюзив 29 ноября 2022, 12:24 Папа римский купился на западные страшилки о «жестокости» бурят и чеченцев на Украине «Голос Мордора»: папа римский Франциск занялся разжиганием расизма Собор Святого Петра — католический собор, центральное и наиболее крупное сооружение Ватикана / Unsplash

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Папа римский заявил, что самые жестокие в рядах российской армии — те, кто не придерживается русской традиции: чеченцы и буряты. В МИД России слова понтифика назвали изращением, а не проявлением русофобии. Однако автор Telegram-канала «Голос Мордора» в комментарии специально для Telegram-канала «360» отметил, что в речах главы Католической церкви нет ничего удивительного. Ведь Франциск занялся тем, чем ему и положено, — разжиганием расизма и межнациональной ненависти.

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Далее — прямая речь.

Комплекс цивилизованного белого господина, стоящего во всем белом перед кровожадными дикими варварами, снова вырвался наружу. И до лампочки все красивые слова о гуманизме и то, что на дворе XXI век.

В очередном пафосном выступлении, посвященном Украине, папа Франциск заявил, что, возможно, самыми жестокие представители российских войск — люди, которые «не придерживаются русской традиции», — буряты, чеченцы и другие.

Разумеется, слухи об их «жестокости» дошли из украинской и западной прессы, где полным-полно подобных страшилок. Впрочем, и это не ново: подобное уже было во времена Наполеона, в Первую и Вторую мировые войны. Тогда западного обывателя тоже пугали русскими казаками, башкирами и «Дикой дивизией». А сейчас эту традицию продолжили.

Папа римский Франциск / РИА «Новости»

Ни слова о жестокости ВСУ

Что интересно: папа римский ни слова не говорит о жестокости украинских военных. Ну, а как? Они же белые люди, европейцы. И даже страшные видео с расстрелом русских пленных его как-то не особо тронули. Да и Донбасс всегда оставлял папу римского равнодушным. Не его это папское дело — рассуждать о жалости к варварам.

Впрочем, и массовое сожжение людей в Одессе Католическую церковь тоже не особо тронуло. Папа тогда был вроде другой, но это совершенно ничего не меняет. Тем более что Католическая церковь знает толк в аутодафе

Однако ее не трогали и преступления нацистов во Вторую мировую войну. Тогда отношения между Ватиканом и Берлином складывались вполне себе неплохо. Видимо, в Ватикане считали, что Гитлер просто ведет очередной Крестовый поход против неверных.

Католическую церковь не особенно волновали преступления бельгийцев в Конго. Бельгийцы же католики, а в Конго живут местные дикие племена, язычники, которых эксплуатировать не грех, а благодетель. А король Леопольд II наверняка делал Церкви обильные жертвования.

Но идея хороша: противопоставить русских с их традицией другим народам России, которые, как «дикие и жестокие». Даже не знаю, кто подсказал папе римскому такую гениальную идею, но подозреваю, что кто-то из идеологического отдела вашингтонского обкома.

Ведь сам Джо Байден — отличный и правильный католик, в конце концов. Очень любит детей и украинцев, только особенной любовью. Так почему бы и папе римскому не поддержать такого видного прихожанина своей Церкви? Сам уж не знаю кто велел.