Папа римский обратился к Европе: подробности | 360°

Мир 16 сентября 2022, 18:57 (обновлено: 16 сентября 2022, 20:03) Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Политике нет дела до понтифика. Призывы папы римского слышат только те, кто ничего не решает Религиовед Лункин заявил, что папа римский стал голосом простого народа Фото РИА «Новости»

Читать 360tv в

Папа римский Франциск осудил европейских политиков и призвал вспомнить о сострадании к «маленькому человеку». Едва ли понтифика услышат, в том числе и в католической Польше — слишком велик вокруг азарт русофобии. Впрочем, и самого папу трудно назвать другом России: несмотря на красивые заявления о мире, он зажимает нос при упоминании переговоров с русскими.

Европа — кладбище человечества

Папа римский Франциск на VII съезде лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане раскритиковал страны Запада. Во время пресс-конференции понтифик отметил, что сейчас они едва ли могут служить положительным примером, так как пошли ошибочными путями, в том числе и в плане социальной справедливости.

Реклама

Многие страны сегодня переживают «демографическую зиму», нехватку рабочих рук, но при этом отказываются принимать мигрантов и помогать им, сказал глава Ватикана. Неблагополучная социально-экономическая ситуация дает хорошую почву лишь для популизма. Европе пора вернуться к основополагающим ценностям, чтобы перестать быть самым большим кладбищем человечества.

Реклама

Ранее папа римский признал блок НАТО ответственным за конфликт на Украине. Понтифик заявил, что в реальности произошло столкновение России с коллективным Западом. Франциск также высказывал желание посетить Москву и Санкт-Петербург, увидеть Успенский собор, церковь святого папы римского Мартина I, сходить в Третьяковскую галерею.

Святой престол не друг России

При этом папу римского едва ли можно назвать другом России. Комментируя возможные переговоры с российской стороной, он показательно зажал нос и отметил, что это «вонючее дело», которым, однако, придется заниматься, сообщил журналист итальянской газеты Corriere della Sera.

Этой весной понтифик беседовал с женами нескольких украинских боевиков, которые позже сдались в плен на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Женщин сопровождал экс-участник арт-группы «Война» Петр Верзилов, которого Минюст РФ внес в список иностранных агентов. Настоятеля Святого престола просили повлиять на президента России Владимира Путина.

Не единожды Франциск рассказывал, что хотел бы посетить Украину. По его словам, он уже давно ждет подходящего момента, чтобы осуществить поездку, и даже планировал обсудить с украинскими властями такую возможность, когда это будет уместно. Впрочем, «обещать не значит жениться»: также папа рассказывал, что готов приехать в Донбасс, чтобы посетить «Аллею ангелов» в Донецке, отслужить там панихиду и встретиться с родителями погибших.

Понтифик стал голосом простого народа

Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин рассказал «360», что сегодня церковь активно влияет на разрешение самых разных кризисов и конфликтов.

«В европейских странах в условиях экономического спада происходит кризис социальный. Это последствие антироссийских санкций. Папа римский в своих заявлениях как раз подчеркивает необходимость и социальной справедливости, и более милосердного отношения к мигрантам, которые пребывают в Европу», — сказал Лункин.

Он отметил, что понтифик также призывает обратить внимание на интересы простых граждан вместо тех военно-политических авантюр, которыми представители коллективного Запада занимаются на Украине. Однако смогут ли слова главы Ватикана реально повлиять на европейских лидеров и политику — вопрос сложный.

«Сам папа Франциск показывает политикам достаточно здравый личный пример социальной и политической ответственности. Он призывает не делать безрассудных шагов и поступков, пусть даже во имя свободы и демократии, если они пагубно отражаются на простых людях», — уточнил эксперт.

Возможно, сам папа римский лично и не сможет переубедить политиков. Однако обычные европейцы могут заставить глав своих государств прислушаться к словам понтифика, который, по сути, стал их голосом, заметил Лункин. Уже сейчас народ выходит на улицы и требует от правительства скорректировать или изменить политику, которая так негативно сказывается на жизнях простых людей.

Франциск во время мессы, 2014 год. Фото wikipedia.org

Поляки — особенные католики

Другой вопрос — смогут ли прислушиваться к папе римскому поляки. Совсем недавно в Польше, известной своими антироссийскими настроениями, заявили, что собираются требовать репарации от России за Вторую мировую войну. По словам религиоведа, польские католики всегда были отдельным и особенным миром, особенно если на ватиканском троне папа не поляк.

«Думаю, что в Польше, безусловно, прислушивается к позиции папы Франциска. Хотя его там довольно часто критикуют. Но поскольку он все же правитель Святого престола, он значим для всех католиков, даже для тех, которые иногда со скептицизмом относится к некоторым его идеям», — сказал Лункин.

Он признал, что такое отношение едва ли убережет поляков от опрометчивых и волюнтаристских высказываний: политики не будут себя сдерживать, и тут римский папа бессилен. Однако для католиков все же имеет достаточно большое значение, что в общем хоре агрессивных голосов и криков есть умиротворяющий голос папы Франциска.

«Среди западных лидеров понтифик уникален в своей позиции. Конечно, есть еще премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который, защищает традиционные ценности, но он заходит с другой стороны. А папа прямо говорит: „Одумайтесь, у вас тут люди нищают, а вы занимаетесь вот такой политической демагогией“», — сказал Лункин.

0 0 0 0 0 0