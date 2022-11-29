Мир 29 ноября 2022, 16:26 Папа на службе Запада. Словам понтифика о «жестокости» бурят и чеченцев нашли объяснение Журналист Авва: папа римский хотел разобщить общество России словами о бурятах и чеченцах Pxhere

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Чеченцы и буряты проявляют наибольшую жестокость во время российской спецоперации на Украине, заявил папа римский Франциск. Ранее понтифик никогда не позволял себе подобных высказываний. Изменения в поведении главы Католической церкви, по мнению экспертов, может говорить только о том, что желание расколоть Россию докатилось и до Ватикана.

Слово папы

Папа римский высказался о событиях на Украине в большом интервью журналу America Magazine — его издает иезуитский орден, к которому принадлежит глава Ватикана. Среди прочего понтифик рассказал, что у него есть информация о жестокости участников спецоперации. Франциск уточнил, представители каких народностей якобы более склонны к зверствам.

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«Как правило, наиболее жестоки те, кто происходит из России, но воспитан не в русской традиции, например чеченцы, буряты и так далее», — сказал он.

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Глава буддийской традиционной сангхи России XXIV Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев ответил понтифику в своем Telegram-канале. Он заявил, что крайне удивлен подобным высказываниям главы Католической церкви и назвал слова папы римского недобрыми.

«Думаю, европейским латинцам непонятно, что жизнь в холодной Сибири и на Дальнем Востоке делает людей более стойкими, терпеливыми и выносливыми к различным невзгодам. Потому наши люди не жестокие, они просто вынуждены повторно и достойно защищать свою родину от фашизма, как наши деды и прадеды», — подчеркнул Аюшеев.

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Гуманизм и толерантность не для всех

Религиовед и эксперт Московского бюро по правам человека Юрий Табак в беседе с «360» заметил, что сказанное папой римским совершенно не соответствует тому образу, который складывался о главе католиков на протяжении последних лет.

«Упоминание любых этнических групп в качестве особо злобных или особо жестоких — странно и совершенно не вяжется с образом последнего папы римского, который всегда отличался особенно широким и гуманным отношением к разным людям, к социальным и этническим группам», — сказал он.

Позиция Франциска по многим вопросам действительно считается демократичной по сравнению с убеждениями многих его предшественников и других церковных деятелей.

Например, понтифик неоднократно призывал общество не отторгать гомосексуалов, не подвергать их дискриминации, поскольку так учит Католическая церковь. Тем не менее он довольно активно критиковал «гей-лобби».

Также в начале своего правления папа римский выступал против законов, легализующих однополые браки. Однако в 2020 году заявил, что «гомосексуалы имеют право на семью» и что миру нужны законы о гражданских союзах, то есть сожительстве.

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Метод раскола

Посол России в Ватикане Александр Авдеев сообщил РИА «Новости», что выразил решительный протест после заявлений главы Католической церкви об участниках СВО. Дипломат подчеркнул, что такие слова «не могут поколебать сплоченность и единство многонациональнго российского народа».

В самом городе-государстве подчеркнули, что ценят добрые отношения с Москвой и надеются их продолжать и развивать. По словам источника ТАСС, Ватикан «будет выяснять, перепроверять переводы», так как папа римский не хотел обидеть народы России.

Латвийский журналист, эксперт по Прибалтике и Европе Вадим Авва объяснил «360», что метод раскола — классическая схема для Католической церкви. Понтифик хотел внести раздор в российское общество.

Он сказал, что есть нормальное традиционное российское общество, а есть какие-то особо жестокие люди, не славяне. Католическая церковь всегда действует методом раскола, и сейчас это дешевый демагогический прием. Это говорит о том, что сегодня любой западный представитель — будь то президент Франции или глава Ватикана — выступает инструментом разрушения России Вадим Авва

По мнению Аввы, в этом нет ничего удивительного, ведь в основе католицизма — экспансионизм и стремление подчинить всех собственной вертикали власти. История может привести немало примеров.

«Можно вспомнить XII век, знаменитую фразу папского легата, когда его спросили, как отличить еретиков от настоящих христиан. Он сказал: „Убивайте всех, Бог отличит своих“. Папа римский сейчас следует той же логике», — заключил журналист.