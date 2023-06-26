Эксклюзив 26 июня 2023, 12:44 «Панические нотки». На Западе поняли, что проигрывают России на Украине Политолог Михайлов: Россия пойдет на переговоры, если Украина вернет русские земли

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Западные политики заинтересованы в установлении перемирия на Украине, рассказал «360» политолог Евгений Михайлов. Он подчеркнул, что в зарубежной прессе все чаще встречаются сообщения о невыполнении украинской стороной обязательств. По мнению эксперта, Россия может пойти на переговоры, но лишь при условии возвращения ей исконно русских территорий.

Упадническое настроение

Евгений Михайлов заявил, что Запад крайне заинтересован в том, чтобы на Украине наступило перемирие. Это связано с тем, что политики наконец поняли — они проигрывают России.

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«Сейчас в западных СМИ мы видим пораженческие публикации о том, что Украина не выполняет своих обязательств, Украина не справляется с поставленными задачами и так далее. И вот сейчас мы слышим все время эти панические нотки. Это неслучайно», — отметил эксперт.

Он напомнил, что в прессе появилась информация со встречи в Копенгагене, в которой якобы принимали участие представители стран БРИКС. В ходе совещания приняли некое решение, которое может ускорить начало российско-украинских переговоров.

«Я, конечно, сомневаюсь в том, что это произойдет», — подчеркнул собеседник «360».

Условия для переговоров

Политолог подчеркнул — если попытки наладить переговоры происходят, это уже хорошо. О мире в первую очередь думает Россия.

«Думаю, Россия просто так не пойдет на переговоры, ее очень часто обманывали, [президент] Владимир Путин показывал документы предварительных соглашений (в той же Турции), где нас в очередной раз просто кинули. Думаю, что, если переговоры состоятся, то только при условии, если будут приняты требования России о полном возврате под ее контроль, в ее состав русских территорий, в которых будут и Одесская область, и Николаевская область, и Харьковская область», — предположил Евгений Михайлов.

По его словам, другими обязательными условиями должны стать демилитаризация и денацификация «остатков Украины».

«Только на таких условиях, я думаю, сейчас наше верховное руководство сядет за стол переговоров», — добавил специалист.

О встрече американских политиков с представителями стран БРИКС стало известно 24 июня. По мнению политического советника Сергея Маркелова, Украина толкает на встречу всех, однако сама принимать участие не намерена.