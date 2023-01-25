Эксклюзив 25 января 2023, 12:12 «Пан Арестович все знал!» Украинский дом зашатался Писатель Беседин: Россия должна воспользоваться кадровыми перестановками на Украине Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии «Слуга народа» в Киеве, 2019 год / РИА «Новости»

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На Украине произошли кадровые перестановки в верхах. Вслед за советником Алексеем Арестовичем в отставку ушел замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко. Кроме того, Владимир Зеленский уволил глав Днепропетровской, Киевской, Сумской и подконтрольных киевскому режиму частей Запорожской и Херсонской областей. Свой пост также покинули замгенпрокурора Алексей Симоненко, замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, заместители министра развития общин и территорий Иван Лукеря и Вячеслав Негода, замминистра социальной политики Виталий Музыченко. Писатель Платон Беседин в эксклюзивной колонке для «360» рассказал, что стоит за всеми этими украинскими переменами.

Далее — прямая речь.

В одной симпатичной повести была такая фраза: «А Тедди-то знал!..» Фраза, отсылающая нас к блестящему рассказу Сэлинджера «Тедди». Но это так, в качестве литературной ремарки, а также небольшому прологу к тому, чтобы заявить: а пан Арестович все знал! Ну или догадывался.

Собственно, когда Алексей Арестович, известный агент под кодовой кличкой Люся, наваял заявление об уходе из офиса президента Украины по собственному желанию, стало ясно: в Киеве намечаются серьезные перемены. Ведь Арестович — человек умный и хитрый — всегда остро предчувствовал их.

И вот они наступили. Пока не слишком масштабные, но это лишь, скажем так, предвестники и предтечи больших скандалов. Убрался из офиса президента (для публики — «по собственному желанию»), пожалуй, наиболее одиозный персонаж — Кирилл Тимошенко. Этот юноша со взором алчно горящим занимался проектом «Большая стройка», суть которого состояла в том, чтобы пилить как можно больше денег на создании дорог и других объектов на Украине. Как итог — ни денег, ни дорог.

На следующий день громыхнула еще одна история: из-за скандала с закупками подал в отставку заместитель министра обороны Шаповалов. На секундочку, этот персонаж отвечал за тыловое обеспечение.

Очевидно, Шаповалова, по сути, сделали зиц-председателем Фунтом — или, проще говоря, «козлом отпущения», так как пилили и воровали на армии все власть имущие, кто мог к тому дотянуть лапы.

Судя по всему, Тимошенко не выдержал борьбы с главой офиса президента Андреем Ермаком, без которого, как известно, украинский лидер Зеленский не появляется. Ермак по праву может считаться главным демиургом местной власти, насколько это в принципе возможно в стране, полностью находящейся под внешним управлением.

Но фокус в том, что и за Ермаком еще не выехали, однако мотор уже заведен и машина разогрета. Да и самого Зеленского ждут непростые времена с проступающей, как масляные пятна, оффшорной историей, но об этом позднее.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак на брифинге в Киеве, 2020 год / РИА «Новости»

Также произошли изменения в прифронтовых украинских областях. Там сменили глав. Этот факт говорит о том, что Украина понимает: российские войска планируют продвигаться вглубь зоны СВО — и продвижение будет максимально уверенным и серьезным. Следовательно, необходимо создание, по сути, военных администраций, которые окончательно перевели бы эти регионы на военное положение.

Еще кандидат в президенты от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский выступает в собственном штабе в конгрессно-выставочном центре «Парковый» во время объявления первых итогов голосования второго тура выборов президента Украины, 2019 год / РИА «Новости»

Важно отметить, что за всеми украинскими переменами видится множество явных и скрытых конфликтов. Например, СБУ и ГУР — тут мы вспоминаем недавно взорванный вертолет, на котором находился глава МВД Украины Денис Монастырский.

Но конечно, главное противостояние разворачивается — всерьез так оформилось — между США и Британией (остальная Европа в принципе находится в униженном положении).

Вашингтон и Лондон, похоже, окончательно постановили, что Киев не должен одновременно кланяться двум господам, а обязан стать вассалом одного феодала. Стало быть, Вашингтон заходит на Украину уже всерьез и основательно.

Поэтому представитель Госдепартамента и заявил о передаче танков Leopard Украине — причем выглядело это как приказ: мол, вассалы поднатужились и помогли еще одному нашему вассалу. Меж тем речь идет о, казалось бы, столь мощной и независимой стране, как Германия, которая на деле, подняв лапки, лежит под Америкой.

На многое намекают перемены на Украине, но очевидно: цельность, пусть и изначально фальшивая, этой субстанции нарушена — и Россия должна воспользоваться внутренними украинскими противоречиями. Грамотные ходы позволят приблизить нашу победу.