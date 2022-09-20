Будет ли мобилизация в России 2022: что означает добавление понятий в УК для россиян? | 360°

Мир 20 сентября 2022, 18:39 Поделиться Telegram

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Viber Термины «мобилизация» и «военное время» добавят в Уголовный кодекс. Что это значит для россиян? Сенатор Ковитиди: новые поправки в УК нужны для защиты России и не означают мобилизацию РИА «Новости»

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Госдума во втором и третьем чтениях приняла пакет поправок к Уголовному кодексу, в частности о преступлениях против военной службы. Среди прочего их авторы предложили ввести понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Документ опубликовали в электронной базе нижней палаты парламента.

Новые термины, в том числе «мобилизация»

Ко второму чтению в законопроект внесли ряд новых статей Уголовного кодекса. В их числе — «Добровольная сдача в плен» и «Мародерство». За первое преступление грозит от трех до десяти лет лишения свободы, если нет признаков государственной измены. За мародерство — до 15 лет колонии.

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Также в перечень отягчающих обстоятельств добавили совершение преступления «в период мобилизации или военного положения, в военное время». Ужесточили наказание и за самовольное оставление части. Максимальную санкцию увеличили в два раза — до десяти лет лишения свободы.

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Тем временем находящиеся в запасе, но призванные на военные сборы россияне понесут уголовную ответственность за неявку или дезертирство — наравне с контрактниками и призывниками.

Срок от двух до трех лет грозит за неисполнение подчиненными приказа начальника и отказ от участия в военных либо боевых действиях. Кроме того, появилась ответственность за срыв государственного оборонного заказа: минимальный срок — восемь лет лишения свободы, максимальный — десять лет.

Теперь законопроект внесут на рассмотрение Совета Федерации. Если его примут, у президента будет 14 дней на подпись и обнародование. Глава государства имеет право вето.

РИА «Новости»

Поправки будут приняты

Учитывая последние тенденции, поправки, скорее всего, примут. Об этом «360» заявил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«На мой взгляд, наше законодательство в полной мере отражает всю ответственность. Ужесточать ответственность людей, например, за то, что они оставят часть или не явятся на сборы по повестке. <...> Но нужно понимать, что есть люди, готовые идти служить, а есть те, кто не готов ни при каких обстоятельствах», — отметил Мельников.

РИА «Новости»

Мобилизацию в России не объявляли

Принятые Госдумой поправки к Уголовному кодексу не означают мобилизацию, подчеркнула один из авторов инициативы, сенатор Ольга Ковитиди.

В разговоре с «360» она пояснила, что спецоперация на Украине выявила ряд правовых пробелов в УК, которые необходимо срочно исправить. Согласно третьей части статьи № 331 кодекса, уголовная ответственность за преступления против военных нужд, совершенные в военное время или в боевой обстановке, определяются российским законодательством военного времени. А оно в стране еще не сформировано.

Поэтому мы подготовили пакет предложений, чтобы устранить все вопросы, требующие дополнительного регулирования. <…> В условиях сохраняющейся достаточно напряженной геополитической ситуации, которая сопровождается нарастающими угрозами с использованием военной силы и возрастающим риском вовлечения России в конфликты, одно из важнейших направлений для законодателей — нормативно-правовое обеспечение нормативной безопасности Ольга Ковитиди член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Для защиты государства необходима надлежащая законодательная база: она должна охватить все вопросы боевой обстановки, которые нужно отрегулировать, добавила сенатор. Ковитиди отметила, что плотно взаимодействует с военными, их опыт помогает понять, что стоит усовершенствовать.

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