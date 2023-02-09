09 февраля 2023, 16:46
Землетрясение в Турции и Сирии. Отзывчивость простых людей, двуликая Европа и помощь от России
Как Россия и страны Запада помогают Турции и Сирии после землетрясений
Серия разрушительных землетрясений унесла жизни более 16 тысяч человек в Турции и 1250 в Сирии. По последним данным, число пострадавших в обеих странах превысило 65 тысяч. Миллионы людей остались без крыши над головой, а некоторые города лежат в руинах. Однако эта трагедия привлекла не только отзывчивость простых людей и помощь со стороны разных государств, но и глумливые смешки, доносящиеся из Европы и с Украины.
Отзывчивость не имеет границ
С момента первого мощного толчка утром 6 февраля прошло три дня, а земля все еще не успокоилась, ее продолжает трясти. Вчера на юге Турции сейсмологи вновь зафиксировали афтершоки магнитудой выше 5. Сегодня, 9 февраля, землетрясение магнитудой 4,8 произошло в центральной части страны, в 44 километрах от города Кахраманмараш, с которого все и началось.
Люди до сих пор остаются замурованными под обломками своих домов. В первые часы после катаклизма в Сети появилось множество видео, на которых пострадавшие звонят родственникам и просят о помощи.
Шансы выжить у тех, кто оказался в бетонной ловушке, снижаются с каждым часом, но они есть. Сегодня из-под завалов вытащили семилетнего мальчика: он пробыл под обломками 70 часов, сообщил телеканал TRT Haber.
В районе Мендерес при разборе руин 10-этажного дома спасатели услышали плач маленького ребенка. Благодаря слаженным действиям удалось определить, откуда доносятся звуки. В итоге нашли полуторагодовалую девочку, которая больше суток провела без еды и воды. Ее маму продолжают искать, отметило турецкое издание Cumhuriyet.
Из-под завалов вытаскивают и домашних животных. Так, в соцсетях появились кадры спасения маленькой напуганной собаки.
Несмотря на снегопад, спасатели работают днем и ночью. Им помогают волонтеры и специалисты из разных стран. Удар стихи был настолько мощным, что разбирать завалы, вероятно, придется несколько недель.
По словам собеседницы RT, в разрушенные города отправили всю возможную спецтехнику, но сил все равно не хватает.
«Целые районы лежат в руинах, люди пишут, скидывают фотографии и координаты, просят: „Помогите, под завалами мой отец!“ А вытаскивать некому: в некоторые места спецслужбам пока просто не добраться», — рассказала она.
Сейчас в Турции собирают теплые вещи и другую гуманитарную помощь. Отели в Анталье принимают на временное размещение тех, кто потерял жилье. Неравнодушные люди по всему миру отправляют деньги на поддержку тех, кто в одночасье лишился всего.
Двуликий Запад
Трагедия повлекла за собой неожиданный разворот в отношениях Турции, Евросоюза и США, которые в последнее время накалились из-за акций со сжиганием Корана. Свою помощь в ликвидации последствий землетрясения предложили страны НАТО.
«Полная солидарность с членом НАТО — Турцией после страшного землетрясения. Я в контакте с президентом Эрдоганом и главой МИД Мевлютом Чавушоглу, союзники по НАТО готовы оказать помощь», — написал в твиттере генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Президент США Джо Байден тоже быстро отреагировал на происходящее и подтвердил, что его страна готова оказать «любую необходимую помощь» союзнику по военно-политическому блоку.
«Турция активировала механизм гражданской защиты ЕС, который ответил немедленно. Мы мобилизовали десять поисково-спасательных отрядов из Болгарии, Хорватии, Чехии, Франции, Греции, Венгрии, с Мальты, из Нидерландов, Польши, Румынии. Италия, Испания и Словакия также предложили свои спасательные команды», — с таким заявлением выступил официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.
Швеция и Финляндия также предложили руку помощи, несмотря на напряженные отношения с Анкарой, которая не одобряет их вступление в НАТО.
Французский сатирический журнал Charlie Hebdo выступил в привычной для себя манере: журналисты опубликовали карикатуру с изображением городских руин и подписью «Землетрясение в Турции. Даже танки отправлять не надо».
«Современные варвары! Захлебнитесь в собственной злости и ненависти», — написал в твиттере официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
Поупражнялась в низкосортном юморе и нидерландская газета NRC. Журналисты решили намекнуть, что за катаклизмом стоит… Россия.
«Такое землетрясение! Не могли бы вы также тайно доставить его куда-нибудь?» — говорит карикатурный «Путин» «Лаврову».
Украинские националисты тем временем попросту глумятся над жертвами землетрясения.
Возникает вопрос: так ли искренне желание европейских политиков поддержать Турцию? Кстати, о Сирии, где тоже погибли люди, Соединенные Штаты и Европа вовсе забыли.
«К сожалению, Запад волнуют только районы, где террористы, где „Белые каски“, но они не переживают о тех районах, в которых живут большинство сирийцев <…> Правда в том, что США и Европа защищают только „Белые каски“», — подчеркнула советник сирийского лидера Башара Асада Бусейна Шаабан.
Тем не менее Россия, Армения, Индия, Ливан, Иран, Оман и некоторые другие государства протянули руку помощи арабской республике.
«Мы работаем с нашими партнерами, группами гуманитарного содействия, для оказания помощи также и Сирии, где, как вы знаете, у нас нет дипломатического присутствия. Но мы делаем все, что можем, в партнерстве с группами и организациями для оказания такого рода содействия», — оправдался координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.
Помощь России
Россия направила в Турцию несколько спецбортов и более 100 сотрудников МЧС, а также бригаду Министерства здравоохранения, состоящую из врачей разных специальностей.
Спасатели и медики будут в круглосуточном режиме помогать турецким коллегам. Об этом «360» рассказал советник главы МЧС России Даниил Мартынов.
«Уже сейчас проработали вопрос: будем делиться на несколько группировок и приступим к работе в круглосуточном режиме, чтобы максимально быстро и эффективно ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации. Мы полностью автономны и способны действовать по предназначению в самом эпицентре», — уточнил Мартынов.
Команда вылетела на помощь, имея при себе все нужное оборудование, в том числе специальные эндоскопы и локаторы, которые позволяют обнаружить людей под завалами на глубине до 4,5 метра.
Спецборт МЧС доставил также целый аэромобильный госпиталь, где есть и реанимационное, и терапевтическое отделения. Кроме того, в республику прибыли кинологи и психологи.
В Сирии российские спасатели за последние сутки достали из-под завалов тела 12 погибших, сообщило РИА Новости.
Замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров рассказал, что военные помогают разбирать завалы, сдают кровь для пострадавших.
В провинциях Алеппо и Латакия развернули три пункта выдачи гуманитарной помощи. За минувшие сутки раздали свыше 6,5 тонны продовольствия.
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Землетрясение на юге Турции
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