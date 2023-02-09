Как Россия и страны Запада помогают Турции и Сирии после землетрясений

Серия разрушительных землетрясений унесла жизни более 16 тысяч человек в Турции и 1250 в Сирии. По последним данным, число пострадавших в обеих странах превысило 65 тысяч. Миллионы людей остались без крыши над головой, а некоторые города лежат в руинах. Однако эта трагедия привлекла не только отзывчивость простых людей и помощь со стороны разных государств, но и глумливые смешки, доносящиеся из Европы и с Украины.

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Отзывчивость не имеет границ

С момента первого мощного толчка утром 6 февраля прошло три дня, а земля все еще не успокоилась, ее продолжает трясти. Вчера на юге Турции сейсмологи вновь зафиксировали афтершоки магнитудой выше 5. Сегодня, 9 февраля, землетрясение магнитудой 4,8 произошло в центральной части страны, в 44 километрах от города Кахраманмараш, с которого все и началось.

Люди до сих пор остаются замурованными под обломками своих домов. В первые часы после катаклизма в Сети появилось множество видео, на которых пострадавшие звонят родственникам и просят о помощи.

Шансы выжить у тех, кто оказался в бетонной ловушке, снижаются с каждым часом, но они есть. Сегодня из-под завалов вытащили семилетнего мальчика: он пробыл под обломками 70 часов, сообщил телеканал TRT Haber.

Спасатели достают тело погибшего мужчины из-под завалов на месте разрушенного в результате землетрясения здания в городе Диярбакыр / РИА «Новости»

В районе Мендерес при разборе руин 10-этажного дома спасатели услышали плач маленького ребенка. Благодаря слаженным действиям удалось определить, откуда доносятся звуки. В итоге нашли полуторагодовалую девочку, которая больше суток провела без еды и воды. Ее маму продолжают искать, отметило турецкое издание Cumhuriyet.

Из-под завалов вытаскивают и домашних животных. Так, в соцсетях появились кадры спасения маленькой напуганной собаки.

Несмотря на снегопад, спасатели работают днем и ночью. Им помогают волонтеры и специалисты из разных стран. Удар стихи был настолько мощным, что разбирать завалы, вероятно, придется несколько недель.

По словам собеседницы RT, в разрушенные города отправили всю возможную спецтехнику, но сил все равно не хватает.

«Целые районы лежат в руинах, люди пишут, скидывают фотографии и координаты, просят: „Помогите, под завалами мой отец!“ А вытаскивать некому: в некоторые места спецслужбам пока просто не добраться», — рассказала она.

Сейчас в Турции собирают теплые вещи и другую гуманитарную помощь. Отели в Анталье принимают на временное размещение тех, кто потерял жилье. Неравнодушные люди по всему миру отправляют деньги на поддержку тех, кто в одночасье лишился всего.