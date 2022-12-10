Эксклюзив 10 декабря 2022, 17:05 США затеяли опасные игры в провокации. Ответ России окажется ужасающим Политолог Михайлов: Россия не выберет для ответа на провокации США ядерное оружие РИА «Новости»

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США постоянно провоцируют Россию на удары стратегическими силами. Решение об использовании ядерного оружия российские власти примут вряд ли. Но на выпады американцев ответят, причем ужасающим образом. Об этом в беседе с «360» заявил политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

Далее — его прямая речь.

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Очень интересная информация озвучена газетой The Times, которая написала о том, что Соединенные Штаты Америки сейчас якобы дали добро Украине применять как беспилотники, так и вообще наносить удары по территории РФ. Не только по вновь приобретенным территориям, но и по остальной России. Дескать, сейчас американцы уже не опасаются, что Москва нанесет удары стратегическими силами.

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Возможности России

Я думаю, что американцы, конечно, опасаются. <…> Они все время нас провоцируют на это, но Москва может нанести удары и другими возможностями. У нас много возможностей. И напрасно американцы столь опасно играют, тем более без посыла именно американского Госдепа The Times подобное не озвучила бы. Ждут, чем же ответит Москва.

Я думаю, что Москва, конечно же, ответит. У нас, помимо ядерных сил стратегического воздействия, существуют еще иные возможности. И президент Владимир Путин четко озвучил, что мы «не будем махать ядерной бритвой», но нанесем достойный ответ. Я думаю, в ближайшее время мы увидим.

Вряд ли это будет, конечно, удар ядерными боеголовками, но ответ будет ужасающим. И у меня нет сомнений, ужасающим именно не для народа Украины, а для инфраструктуры. То есть придется вгонять территорию этой страны, ну, наверное, в XIX век, к сожалению. И возможности для этого есть Евгений Михайлов политолог.

Многие ожидают, что все-таки Москву спровоцируют на удары ядерными ракетами, но я сомневаюсь, что это произойдет. Потому что в ответ на беспилотники, на иные акты агрессии отвечать силами ядерного сдерживания, наверное, слишком. Хотя я ничему не удивлюсь. В любом случае, принимать решение должен Верховный главнокомандующий соответственно полученным данным разведки. У меня нет сомнений, что ответ будет.

Диверсантов гораздо больше

Что касается украинских диверсионно-разведывательных групп, <…> которые пытаются проникнуть на территорию России, — на освобожденных территориях их уничтожают. Разница в нанесении ударов беспилотниками и действиями ДРГ, в принципе, колоссальна. Опять же, БПЛА в любом случае можно сбить, сколько бы их там ни было. И к этому будет особое внимание со стороны как ПВО, так и в принципе спецслужб России.

Диверсионные группы могут формировать в том числе и из спящих ячеек на территории России. У нас есть новые территории, и там подобных диверсантов, которые под видом новых граждан России ожидают указаний со стороны спецслужб Украины и западных кураторов, <…> гораздо больше, и это очень опасно.

И поэтому особо пристальное внимание к подобным видам диверсий <…> сохранится, и уничтожать их будут так же, как и до этого. Поэтому ставить некий знак равенства или [выяснять,] «кто лучше» — БПЛА или диверсионно-разведывательные группы, направленные на конкретные задачи и сформированные из людей, о которых никто и не подумает, — я бы не стал. Это две разные тактики. Опасаться нужно обеих.