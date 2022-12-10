10 декабря 2022, 17:05
США затеяли опасные игры в провокации. Ответ России окажется ужасающим
Политолог Михайлов: Россия не выберет для ответа на провокации США ядерное оружие
США постоянно провоцируют Россию на удары стратегическими силами. Решение об использовании ядерного оружия российские власти примут вряд ли. Но на выпады американцев ответят, причем ужасающим образом. Об этом в беседе с «360» заявил политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.
Далее — его прямая речь.
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Очень интересная информация озвучена газетой The Times, которая написала о том, что Соединенные Штаты Америки сейчас якобы дали добро Украине применять как беспилотники, так и вообще наносить удары по территории РФ. Не только по вновь приобретенным территориям, но и по остальной России. Дескать, сейчас американцы уже не опасаются, что Москва нанесет удары стратегическими силами.
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Возможности России
Я думаю, что американцы, конечно, опасаются. <…> Они все время нас провоцируют на это, но Москва может нанести удары и другими возможностями. У нас много возможностей. И напрасно американцы столь опасно играют, тем более без посыла именно американского Госдепа The Times подобное не озвучила бы. Ждут, чем же ответит Москва.
Я думаю, что Москва, конечно же, ответит. У нас, помимо ядерных сил стратегического воздействия, существуют еще иные возможности. И президент Владимир Путин четко озвучил, что мы «не будем махать ядерной бритвой», но нанесем достойный ответ. Я думаю, в ближайшее время мы увидим.
Вряд ли это будет, конечно, удар ядерными боеголовками, но ответ будет ужасающим. И у меня нет сомнений, ужасающим именно не для народа Украины, а для инфраструктуры. То есть придется вгонять территорию этой страны, ну, наверное, в XIX век, к сожалению. И возможности для этого есть
Евгений Михайлов
политолог.
Многие ожидают, что все-таки Москву спровоцируют на удары ядерными ракетами, но я сомневаюсь, что это произойдет. Потому что в ответ на беспилотники, на иные акты агрессии отвечать силами ядерного сдерживания, наверное, слишком. Хотя я ничему не удивлюсь. В любом случае, принимать решение должен Верховный главнокомандующий соответственно полученным данным разведки. У меня нет сомнений, что ответ будет.
Диверсантов гораздо больше
Что касается украинских диверсионно-разведывательных групп, <…> которые пытаются проникнуть на территорию России, — на освобожденных территориях их уничтожают. Разница в нанесении ударов беспилотниками и действиями ДРГ, в принципе, колоссальна. Опять же, БПЛА в любом случае можно сбить, сколько бы их там ни было. И к этому будет особое внимание со стороны как ПВО, так и в принципе спецслужб России.
Диверсионные группы могут формировать в том числе и из спящих ячеек на территории России. У нас есть новые территории, и там подобных диверсантов, которые под видом новых граждан России ожидают указаний со стороны спецслужб Украины и западных кураторов, <…> гораздо больше, и это очень опасно.
И поэтому особо пристальное внимание к подобным видам диверсий <…> сохранится, и уничтожать их будут так же, как и до этого. Поэтому ставить некий знак равенства или [выяснять,] «кто лучше» — БПЛА или диверсионно-разведывательные группы, направленные на конкретные задачи и сформированные из людей, о которых никто и не подумает, — я бы не стал. Это две разные тактики. Опасаться нужно обеих.
Ядерное оружие
США
Украина
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