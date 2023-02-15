Эксклюзив 15 февраля 2023, 22:10 Отвернувшаяся от России Европа потеряла шанс на мир «Голос Мордора»: выступив против России, Европа покатилась в пропасть РИА «Новости»

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Современная Европа могла быть совсем другой, если бы не стала отворачиваться от России и взращивать ненависть среди бывших республик Советского Союза. Она закрывает глаза на все вырастающие идеи национализма и фашизма в странах Прибалтики, которые оказались в полном подчинении у США. О том, каким уже никогда не станет современный мир специально для Telegram-канала «360» написал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь колумниста

Интересно, думал ли Запад, что все могло быть по-другому? Ведь был же отличный шанс после холодной войны установить долгожданный мир, причем не только в Европе, а почти на всей планете. И сделать это было не так уж и трудно.

Что было бы плохого в том, если бывшие страны Варшавского договора закрепили бы в своих конституциях вечный нейтральный статус, если все бывшие республики СССР дали бы гарантии безопасности и все права национальным меньшинствам и русскоязычному населению?

Если бы НАТО никуда не расширялся, а некоторые страны Европы из-за того, что военная опасность исчезла, вообще начали бы процесс демилитаризации? Огромная экономия ресурсов и людских сил, которые можно было бросить на то, что человечеству действительно важно.

Открытая торговля от Лиссабона до Владивостока, Европа купается в дешевых российских нефти и газе, строятся новые заводы, потоком текут инвестиции, прокладываются новые шоссе и железные дороги через всю Евразию. Идет совместная борьба с терроризмом, настоящая борьба, которая бы стала победной. Нет никаких потоков беженцев из Африки и Ближнего Востока, потому что они спокойно развиваются и их никто не кошмарит.

Вы, господа европейцы, резко реагируете на реабилитацию нацизма в Прибалтике и Украине, вплоть до введения санкций. Вы же против нацизма, да? А страны Балтии, являясь мостиком между Россией и Европой, по-настоящему процветают. Никуда не уезжают люди, расширяются порты и модернизируются железные дороги, по которым тысячами вагонов идет российский транзит. Разве такой мир был бы хуже нынешнего?

Но его не захотели именно вы, начав натравливать на Россию бывшие республики СССР и потакая национализму и фашизму новых членов Евросоюза, которые, на самом деле, стали настоящими вассалами США.

И отговорка, что во всем виноваты американцы, работает крайне слабо. Ведь должна быть и своя голова на плечах. Ведь именно вы выбирали тех политиков, которые сейчас ведут всю Европу в настоящую пропасть.

Самое смешное, что вам предлагали строить новый безопасный мир, работать вместе, открыто торговать и дружить. Но вы сами все это отвергли. Ради чего? Может ли кто-то из вас объяснить?