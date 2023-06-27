Эксклюзив 27 июня 2023, 12:47 «Отрыв от русской идентичности». Украина может ради этого отказаться от православия Политолог Гуреев: Украина может задуматься о католичестве для разрыва связей с Россией piqsels

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Украинский президент Владимир Зеленский пообещал сделать новые шаги к «духовной независимости» страны. Скорее всего, здесь речь идет о религии. Украина всегда была православной, как впрочем и Россия. Теперь, возможно, киевским режим захочет перейти к католичеству. Главное для него сейчас — это разрушить все российско-украинские связи, в том числе исторические. Такое мнение в разговоре с «360» высказал политолог Данила Гуреев.

«Основная задача Украины сегодня в культурном, историческом плане — это отрыв себя от русской идентичности. Раньше им (украинцам — прим. ред.) казалось, что достаточно просто провести политику декоммунизации, оторваться от исторического советского наследия, и они станут европейцами», — рассказал он.

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Однако сейчас, по его мнению, Украина хочет вообще избавиться от всего исторического контекста, который связывает две страны. Политолог напомнил, что украинские территории исторически формировались и развивались в период Российской империи.

«Если мы посмотрим на историю практически каждого украинского города, то увидим, что он был основан, заселен и развивался при Российской империи. Эта ситуация очень раздражает украинскую власть, потому что она видит определенную правопреемственность, от которой хочется оторваться. Основная задача в этом контексте — создать такой образ, что Российская империя, РФ и СССР являются варварами, далекими восточными территориями. А Украина — это такая граница западной цивилизации», — отметил собеседник «360».

По его словам, украинская сторона хочет разрушить все прошлые исторические образы, которые связывали Россию и Украину. Это касается исторических фигур, которые имели отношение к Украине. В частности, речь идет об императрице Екатерине II, генерале Александре Суворове. Памятники в украинских городах сейчас сносятся, улицы переименовываются.

«Вторая задача — оторваться культурно и духовно. Самый культурный момент связан с религией. Россия исторически является православным государством. Украина тоже на протяжении всей своей истории — с момента Крещения до сегодняшнего дня — исторически православное государство», — добавил Гуреев.

Сейчас Украинская православная церковь (УПЦ) запрещается на территории Украины.

«В идеале Украине хотелось бы, может быть, католичество принять. Сделать это непросто. Разорвать все эти исторические связи — очень непростая задача. Разорвать историческую преемственность будет не просто сложно, но, как по мне, — вообще невозможно», — заключил политолог.

Зеленский на прошлой неделе заявил, что провел совещание по «духовной независимости» Украины. На нем глава государства наметил новые шаги в этом направлении. Об этом он рассказал в своем видеообращении в Telegram.