Отправившаяся в отставку Лиз Трасс «вдохновила» Байдена на провальные меры в энергетике США | 360°

21 октября 2022, 02:54
Отправившаяся в отставку Лиз Трасс «вдохновила» Байдена на провальные меры в энергетике США
«Голос Мордора»: «гениальный» план Байдена по снижению цен на топливо обанкротит компании
Президент США Джо Байден заявил, что энергетическим компаниям стоит снизить стоимость бензина на заправках. По его мнению, топливо следует продавать по себестоимости. Автор телеграм-канала «Голос Мордора» в специальном комментарии для телеграм-канала «360» высмеял план американского президента, назвав его «гениальным». По его мнению, Байден покусился на основы капиталистической экономики.
Далее — прямая речь.
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Байден вдохновился примером Лиз Трасс
У Джо Байдена появилась новая идея, как снизить цены на топливо в США. И эта идея очень похожа на экономические реформы британской премьерши Лиз Трасс, которая за 44 дня нахождения в должности успела почти что угробить британскую экономику и подала в отставку. И похоже, что Джо Байден вдохновился ее примером.
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Новая идея Джо Байдена заключается в том, что энергетические компании должны продавать топливо… по себестоимости. Вот купили сырье, перегнали его в топливо и продали. Без прибыли. Грубо говоря — за что купили, за то и продали. Такой вот гениальный бизнес-план.
Понятно, что у Джо Байдена на носу выборы в парламент и социология, даже самая предвзятая, не дает демократам на этих выборам почти что никаких шансов, но тут дед на перфокартах решил покуситься на сами основы капиталистической экономики. Можно только представить лица владельцев и акционеров этих компаний, когда они услышали предложение Байдена! Да еще учитывая, что Джо Байден традиционно не любит энергетический сектор и всячески его прессует.
План Байдена — самоубийство для энергетических компаний
И Байден может сколько угодно рассказывать американцам, что цены на бензин в США — это из-за Путина, но именно Байден запрещал американским нефтяникам проводить геологоразведку, запрещал бурить новые скважины и строить нефтепроводы. Причем — задолго до событий на Украине, мотивируя свои запреты пресловутым «зеленым переходом». И в итоге предлагает этим компаниям немного поработать себе в убыток.
И, наверное, Джо Байдену стоит быть последовательным. Почему бы вообще всему американскому бизнесу не приказать продавать свои товары и услуги по себестоимости? Вот было бы здорово! И простые американцы бы очень обрадовались резкому снижению цен на все товары в стране. Правда, эта радость не была бы особо долгой, так как вскоре все компании-производители неминуемо бы разорились. Но если сделать такое перед самыми выборами, то может и сработать.
Но до такого гениального плана Байден еще не дозрел, а пока что решил довести до самоубийства только энергокомпании. Понятно, что получится вряд ли, но размах мысли этого могучего старика просто впечатляет.
США
Нефть
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