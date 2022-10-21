Отправившаяся в отставку Лиз Трасс «вдохновила» Байдена на провальные меры в энергетике США | 360°

Эксклюзив 21 октября 2022, 02:54 Отправившаяся в отставку Лиз Трасс «вдохновила» Байдена на провальные меры в энергетике США «Голос Мордора»: «гениальный» план Байдена по снижению цен на топливо обанкротит компании РИА "Новости"

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Президент США Джо Байден заявил, что энергетическим компаниям стоит снизить стоимость бензина на заправках. По его мнению, топливо следует продавать по себестоимости. Автор телеграм-канала «Голос Мордора» в специальном комментарии для телеграм-канала «360» высмеял план американского президента, назвав его «гениальным». По его мнению, Байден покусился на основы капиталистической экономики.

Далее — прямая речь.

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Байден вдохновился примером Лиз Трасс

У Джо Байдена появилась новая идея, как снизить цены на топливо в США. И эта идея очень похожа на экономические реформы британской премьерши Лиз Трасс, которая за 44 дня нахождения в должности успела почти что угробить британскую экономику и подала в отставку. И похоже, что Джо Байден вдохновился ее примером.

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Новая идея Джо Байдена заключается в том, что энергетические компании должны продавать топливо… по себестоимости. Вот купили сырье, перегнали его в топливо и продали. Без прибыли. Грубо говоря — за что купили, за то и продали. Такой вот гениальный бизнес-план.

Понятно, что у Джо Байдена на носу выборы в парламент и социология, даже самая предвзятая, не дает демократам на этих выборам почти что никаких шансов, но тут дед на перфокартах решил покуситься на сами основы капиталистической экономики. Можно только представить лица владельцев и акционеров этих компаний, когда они услышали предложение Байдена! Да еще учитывая, что Джо Байден традиционно не любит энергетический сектор и всячески его прессует.

План Байдена — самоубийство для энергетических компаний

И Байден может сколько угодно рассказывать американцам, что цены на бензин в США — это из-за Путина, но именно Байден запрещал американским нефтяникам проводить геологоразведку, запрещал бурить новые скважины и строить нефтепроводы. Причем — задолго до событий на Украине, мотивируя свои запреты пресловутым «зеленым переходом». И в итоге предлагает этим компаниям немного поработать себе в убыток.

И, наверное, Джо Байдену стоит быть последовательным. Почему бы вообще всему американскому бизнесу не приказать продавать свои товары и услуги по себестоимости? Вот было бы здорово! И простые американцы бы очень обрадовались резкому снижению цен на все товары в стране. Правда, эта радость не была бы особо долгой, так как вскоре все компании-производители неминуемо бы разорились. Но если сделать такое перед самыми выборами, то может и сработать.

Но до такого гениального плана Байден еще не дозрел, а пока что решил довести до самоубийства только энергокомпании. Понятно, что получится вряд ли, но размах мысли этого могучего старика просто впечатляет.