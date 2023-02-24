Эксклюзив 24 февраля 2023, 14:56 «Оторвано от жизни». Китай ничего нового не отразил в своем «мирном плане» по Украине Политолог Маркелов: Китай специально зашифровал свои тезисы в «мирном плане» по Украине piqsels

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Китай в годовщину начала специальной военной операции на Украине выдвинул 12 тезисов по мирному урегулированию конфликта, среди которых можно выделить следующие: стороны должны прекратить военные действия, международное право должно соблюдаться одинаково всеми сторонами, диалог между Россией и Украиной должен возобновиться как можно скорее и все стороны должны противостоять превращению мировой экономики в оружие. Однако политолог Сергей Маркелов в беседе с «360» сказал, что ничего нового власти КНР не сказали. И этому есть ряд объяснений.

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«За все хорошее, против всего плохого»

Эти пункты не политические, а идеологические. Это переработка положения устава ООН, устава НАТО. Эти положения в мире уже есть. Ничего нового не сказано от слова «совсем». По сути, это набор установок «за все хорошее, против всего плохого». Заявление слишком общее, слишком фундаментальное и оторвано от жизни. Понимаю, что Китай по-другому не может. Чем точнее Пекин бы высказался, тем глубже погружался бы в дилемму: ты на стороне коллективного Запада или на стороне России. Понятно, что Китай должен был выступить публично, не сделай этого — все выглядело бы странно. При этом он использовал понятие «дипломатический-политический рык», в котором главное все запутать, чтобы все поняли все по-своему. Мы поймем, что он за нас, а коллективный Запад поймет, что за них.

Китай преследует свои собственные цели

Китай показал свою независимость, но он не такой геополитический игрок, от которого ждут конкретных указок. Понятно, что перед тем, как написать эти тезисы, Пекин подумал: а как будет торговый оборот с США, а как позиция по Тайваню, как китайские монстры будут чувствовать себя в азиатско-восточном регионе? Это его больше волнует, чем игра в точную диагностику украинского кризиса. Пока он доволен своей позицией — он нужен Америке, он нужен Европе. Поэтому он и зашифровал свои тезисы.