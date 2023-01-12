Эксклюзив 12 января 2023, 13:32 Отношения России и США в 2023 году. Прорыв или открытая война? Публицист Новоселов: открытой войны России с США в 2023 году можно не опасаться РИА «Новости»

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В наступившем, 2023 году не стоит ожидать прорывов в отношениях России и США. Хотя идея примирения зреет в умах более рациональной части американского правящего класса, администрация президента Джо Байдена никогда не признает реальность и не пойдет ни на какие уступки. Об этом публицист Иван Новоселов рассказал в эксклюзивной колонке для «360».

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Далее — прямая речь.

Это будет очередной год русофобии и поддержки киевского режима.

Республиканцы продолжат искать компромат на Байдена и его команду, будут тщательно проверять все поставки на Украину. Возможно, они что-то и найдут, и в Штатах начнутся интересные события. Но на это не стоит надеяться: выметать сор из избы американские элиты не станут. В лучшем случае голос разума будет звучать громче, и украинская афера раскроется как крупнейший проект американских демократов по отмыванию денег.

Однако американские власти в любом случае не прекратят отправлять помощь Украине и не потребуют от нее согласия на мирные переговоры, пока Россия не одержит решающую победу на поле боя. Американцы сделали ставку на Украину и как заядлые игроманы будут делать все новые ставки в безнадежных попытках добиться желаемого.

Более того, США усилят свою хватку на горле Европы на период украинского конфликта и сделают все, чтобы предотвратить любое восстановление связей между Россией и ЕС. Европа станет для них утешительным призом, хотя они могли бы получить его без таких стараний.

РИА «Новости»

В этом году станут известны все потенциальные кандидаты на президентских выборах 2024 года и можно ожидать, что большинство из них попробуют разыграть украинскую карту. Кто-то обещает прекратить бездумные траты средств налогоплательщиков и расследовать преступные действия Байдена, а кто-то даст зарок помогать киевскому режиму до тех пор, пока у него не закончатся украинцы, или даже напрямую вмешаются в конфликт.

Нынешняя администрация и приближенные к ней бизнес-элиты США — худшее воплощение глобализма, нацеленного на выкачивание богатств со всей планеты. Россия для них — естественный противник. Но простым американцам никакие конфликты по большому счету не нужны. Они видят, что им никто не угрожает, и только бесконечная истерика СМИ поддерживает в них вялый энтузиазм по поводу помощи киевскому режиму.

В 2024 году в Штатах могут прийти к власти разумные люди, которые изменят самоубийственный курс Байдена. Они даже могут последовать старому правилу — «Не можешь победить, присоединяйся» — и радикально изменить внешнюю политику страны. В любом случае к тому времени проект «Украина» никого уже интересовать не будет, Зеленского в лучшем случае будет ждать судьба Хуана Гуайдо — главой самопровозглашенного «временного правительства» Венесуэлы.

Пока же потепления ожидать не стоит, разве что Штаты решат поучаствовать в капитуляции Украины. Открытой войны тоже можно не опасаться: в Америке еще остались компетентные военные, которые не дадут выжившему из ума президенту совершить самоубийственную ошибку.

Пока же для России лучше всего будет просто игнорировать США. Развязанная американцами война потрясла основы западного миропорядка, и Москве надо совместно с партнерами работать над его разрушением и строительством нового справедливого мира.