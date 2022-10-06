США хотят поссорить Францию и Германию, чтобы сделать Польшу лидером ЕС | 360°

Мир 06 октября 2022, 20:29 Поделиться Telegram

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Viber США хотят сделать Польшу новым лидером ЕС. Ради этого пресса «ссорит» Германию и Францию Политолог Оленченко: США хотят сделать Польшу лидером ЕС, рассорив Францию и Германию Источник фото: РИА «Новости»

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В условиях накрывшего Европу кризиса Германия и Франция не сходятся по ключевым вопросам европейской политики, написал Bloomberg. Такими заявлениями американская пропаганда хочет ослабить ЕС. В реальности же отношения стран по-прежнему остаются тесными.

Кризис франко-германских отношений

Одной из главных причин разногласий Германии и Франции стали способы, которые страны выбирают для того, чтобы обезопасить свои экономики от энергетического кризиса. Усилило конфликт стран и то, что Олаф Шольц и его команда не ставят в приоритет интересы Франции.

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По словам неназванного европейского чиновника, охлаждение в отношениях наглядно показал случай в сентябре 2022 года. Тогда канцлер Германии отметил встречу с французским премьером Элизабет Борн, сославшись на карантин из-за ковида.

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Однако позднее в тот же день Шольц по видеосвязи присоединился к пресс-конференции, где представил план по смягчению последствий кризиса для немецкого бизнеса и домохозяйств — для этого Германии потребуются займы на 200 миллиардов евро. Вопрос дистанционной беседы Шольца и Борн не обсуждался.

Еще один камень преткновения во франко-германских отношениях, по информации Bloomberg, оборонный проект стоимостью почти в 100 миллиардов евро. Франция предложила вложиться в создание собственных вооружений, чтобы ослабить зависимость от США. Однако Германия и другие страны Евросоюза оказались против. В Европе якобы приняли такую инициативу за попытку Макрона усилить влияние французских компаний.

Американская пропаганда

В действительности противостояние Франции и Германии далеко не так серьезно, уверен старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко. Он обратил внимание на то, что информация о якобы накаляющихся отношениях стран появилась в информационном агентстве, которое работает на американскую пропаганду, хотя и считается независимым.

Bloomberg генерирует американскую точку зрения, которая направлена на то, чтобы расколоть франко-германский союз внутри ЕС Владимир Оленченко.

Традиционно Германия и Франция действительно выступали в ЕС как союзники, объяснил Оленченко. Такие отношения сложились между главами государств еще при прошлом канцлере ФРГ Ангеле Меркель — президент Франции Эммануэль Макрон предлагал консолидироваться, чтобы задавать стратегию и тон деятельности Евросоюза в политических и экономических вопросах.

«Такой сбалансированный характер, который давал возможность и предсказывать их поведение, и делал их понятным для населения», — добавил он.

Соединенные Штаты Америки заинтересованы в том, чтобы ослабить союз Франции и Германии и настроить страны друг против друга.

«Стратегия США направлена на то, искусственно сделать лидером в Европе Польшу и ослабить те страны и союзы между ними, которые могли бы составить конкуренцию американскому проекту», — подчеркнул Оленченко.

Однако эксперт согласился с тем, что правительства Франции и Германии действительно действуют преимущественно в интересах своих экономик, не ориентируясь на других участников Евросоюза. В том числе наблюдается разница политики стран в отношении России и Украины.

«Например, Шольц, с одной стороны, ругает российское руководство и достаточно резко высказывается публично, но отказывается поставлять на Украину танки. А Макрон, который говорит, что он готов вести диалог с Россией, поставляет очень опасную наступательную артиллерию и поставляет мины-ловушки, которые разбрасывают в городах», — сказал Оленченко.

При этом Оленченко подчеркнул, что существенных различий в том, как Германия и Франция реагируют на кризис, нет. Просто они двигаются в разных плоскостях и преследуют разные цели. Поэтому и критической напряженности в отношениях из-за этого нет, заключил он.

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