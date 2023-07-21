Эксклюзив 21 июля 2023, 23:16 Польша позарилась на земли Украины. Платой за них станет отмена защиты НАТО «Голос Мордора»: Польша потеряет защиту НАТО из-за планов на украинские территории РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мечты Польши о включении в свой состав Западной Украины вполне могут стать реальностью, если страна откажется подчиниться НАТО. Но за это ей придется отказаться от защиты альянса и стать открытой целью для ударов российской армии. Об этом специально для Telegram-канала «360» написал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

Понятно, что Польше очень хочется завладеть западными территориями Украины, которые она считает своими исконными землями, что, кстати, ложь.

Понятно, что польское руководство строит всевозможные планы, как это можно осуществить. Но проблема в том, что все эти планы несут существенные риски, которые могут перевесить выгоды от территориальных приобретений.

Тем более что все планы Польши имеют военную составляющую, предусматривающую либо прямое вторжение вооруженных сил под каким-то предлогом, либо тот же ввод войск, но с обманом Украины, под маркой «братской помощи».

Именно для этого и создают украинско-польско-литовский корпус, и именно для этого пан [Анджей] Дуда постоянно окучивает Зеленского. Именно поэтому поляки готовы терпеть даже восхваление Бандеры на своей территории, зная, что, когда придет время, они отыграются на украинцах по полной. И за Волынь, и за Бандеру. И поставят западных украинцев в стойло, где им всегда при поляках и было место.

Тайная договоренность уже есть

Пресловутая польско-украинская уния уже, скорее всего, заключена. Втайне от самих поляков и украинцев, как некий запасной план на тот случай, если проваливающееся контрнаступление закончится контратакой российских войск и их существенным продвижением.

Именно тогда под предлогом спасения Украины данный корпус и могут ввести на украинские территории. Вряд ли его кинут на фронт, скорее всего, он заменит украинские военные подразделения на Западной Украине.

Но, тем не менее, это будет означать, что Польша и Литва становятся участниками конфликта. И вот тут есть нюанс — участниками конфликта, но не под «натовским зонтиком». На свой страх и риск. То есть в случае ударов по территории этих стран альянс не будет даже рассматривать вероятность применения пятой статьи.

Планы Польши ломают игру

Сразу встает вопрос главного хаба снабжения Украины боеприпасами и оружием — польского Жешува, так как он становится абсолютно легитимной целью, а НАТО вряд ли захочет его терять. Так что, скорее всего, он попытается воспрепятствовать планам Польши, ибо эти планы сломают вообще всю игру.

Если поляки и решат действовать, то это будет либо вопреки НАТО, либо же эти действия будут являться последним козырем тех, кто на самом деле руководит альянсом и кому плевать на мнение остальных членов.

Все это будет означать новый виток конфликта, которая затронет уже и часть Восточной Европы, но НАТО снова останется в стороне. Прямое военное столкновение для немцев, итальянцев, или бельгийцев с Россией — строгое табу, по крайней мере сейчас. Но использовать пушечное мясо из младоевропейцев, тем более что те сами лезут в мясорубку, — дело святое.

А НАТО продолжит заниматься своим любимым делом — снабжать эти страны оружием и боеприпасами, тем, что еще осталось. Надеясь, что Россия в итоге все-таки надорвется.

Но эти надежды снова останутся тщетными, а вот последствия более крупного конфликта, который затронет Восточную Европу, будут крайне неприятными для США и Евросоюза.