Эксклюзив 21 апреля 2024, 16:59 «Открыли коробочку с демоном». США подложили себе свинью Блогер «Голос Мордора»: США сами рушат мировую систему РИА «Новости»

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Конфискация замороженных российских активов приведет к серьезным последствиям для Соединенных Штатов. Доллар потеряет авторитет во всем мире. Об этом порассуждал в колонке для Telegram-канала «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

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Как мне кажется, из вчерашних голосований в конгрессе США первоочередное внимание надо бы обратить не на помощь Украине, а на закон о конфискации российских активов. Потому что он будет иметь для западного мира куда более серьезные и долгосрочные последствия.

Американские политики перешли от угроз к делу

Закон был принят на волне конъюнктуры, по сути дела, без четкого понимания того, что из себя представляет сие действо. И дело не в том, что необходимо еще проработать механизмы, как будет осуществляться эта самая конфискация.

И дело даже не в том, что ответ России обязательно будет, и совсем не обязательно симметричный. Дело в том, что вчера в конгрессе США достали ключик и открыли коробочку с демоном, который ускорит уничтожение существующей америкацентричной мировой финансовой системы. Потому что теперь ничьи деньги в мире не находятся в безопасности. А конфискация активов вскоре может превратиться в самую банальную санкцию и применяться ко всем, кто не нравится. Ведь тут главное — начать.

Не нравится, что в Китае так много индустрии и он очень много производит, о чем говорила недавно министр финансов США Джаннет Йеллен: а давайте конфискуем активы, чтобы им мало не показалось. Не нравится политическая позиция Индии и ее президента Нарендры Моди, которого, кстати, уже начали критиковать за то, что он якобы душит демократию в стране, а давайте тоже чего-нибудь конфискуем. Это уж не говоря о не таких больших и влиятельных странах, которые можно грабить вообще без ножа и пистолета и при свете дня.

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Российские деньги дорого обойдутся Америке

США сами подложили себе свинью. Понятно, что теперь они заставят принять подобный закон и Европу, которая, вроде бы, пока против, понимая последствия. Но Европа понимает последствия тоже не полностью — она боится за свои активы в России, которых очень много. А о будущем там тоже не думают.

США сами рушат мировую систему, которая служила исключительно интересам США. Эта система была воистину уникальной — мир платил США деньги за то, что США этот мир грабили и унижали, как хотели.

Это даже не куколдизм, а нечто большее. Какая-то высшая форма государственного рабовладения, потому что в финансовом мире все, кроме США, были лишены прав. Все крутилось вокруг доллара, все на него опиралось и фактически он стал краеугольным камнем финансового мироздания. И вот теперь этот камень США вытаскивают сами.

Рухнет доверие к доллару

Очевидно, что теперь процесс дедолларизации мира прилично ускорится. Доллар был наркотиком, на который США удалось подсадить весь мир, но дилер обнаглел окончательно и слетел с катушек. Понятно, что отказаться от наркотика сложно, но США сами ставят страны мира в такое положение, когда у них нет другого выхода. И это хорошо, потому что наркотики — зло.