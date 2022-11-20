Эксклюзив 20 ноября 2022, 09:33 Отключение электричества на Украине — первый шаг к отрыву от шланга пропаганды «Голос Мордора»: в Одессе протестуют против отключений электроэнергии — это первый шаг Unsplash

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В Одессе начались протесты против отключений электроэнергии. Это первый шаг, затем люди начнут задаваться вопросом: «А из-за чего и из-за кого это произошло?» Об это «360» рассказал Telegram-канал «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

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Отключение от пропаганды

Подумалось, что отключения света на Украине будут иметь и еще один эффект — отключения украинских мозгов от ядовитой пропаганды, которую туда вливают тоннами через ТВ и интернет. Как у Стругацких — отключение башен ПБЗ, что будет болезненно, с ломкой, но вполне вероятно, что в темноте начнутся размышления и разговоры: «А как мы к этому пришли?»

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Пошли протесты

Вон, в Одессе люди уже выходят на улицы, пока что просто протестуя против отключений электроэнергии, пока не особо задумываясь, почему они происходят. Но ведь когда-то задумаются, а «объяснить» будет некому, ведь Арестовичи и Подоляки будут отключены от мозгов простых украинцев.

Информационная детоксикация

Впрочем, на это тоже особо надеяться не стоит, так как уровень зомбированности там такой, что поможет только достаточно длительная и жесткая информационная детоксикация, а власть все равно находит способ хоть как-то, но влить граммулечку наркотика в мозг простого украинца.