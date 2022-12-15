Эксклюзив 15 декабря 2022, 12:36 🤡 Отец украинской демократии развел Францию на миллиард евро. Но радоваться ему рано Публицист Новоселов: «мощная промышленная база» Украины давно развалилась Владимир Зеленский / Telegram

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Пока внимание европейской публики сосредоточено на коррупционном скандале в верхушке ЕС, президент Украины Владимир Зеленский продолжает сбор средств. Ранее он выступил по видеосвязи на совместной украинско-французской конференции в Париже, где присутствовал Эммануэль Макрон. Публицист Иван Новоселов в колонке для «360» объяснил, почему радоваться Зеленскому рановато.

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Далее — прямая речь.

Никаких сенсаций не произошло: лидеру-попрошайке не удалось даже близко подобраться к запланированной сумме в 10 миллиардов евро на «спасение Украины». Отец украинской демократии смог развести французские компании и президента Макрона всего на миллиард евро с небольшим (часть в форме кредита).

Распределение собранных средств также ничем не удивило: 415 миллионов евро выделили на энергетику, 38 миллионов — на продовольствие, 25 миллионов — на воду, 22 миллиона — на транспорт, 17 миллионов — на здравоохранение, а еще 493 миллиона — на прочие расходы. Прочие расходы. Пилить не перепилить.

Была ли это благотворительность? Нет, это был бенефис достаточно талантливого актера. Зеленский нарисовал картинку богатой и процветающей Украины, которая готова открыть двери для французских инвесторов, как только решит свою незначительную проблему с Россией.

«В будущем нас ждут огромные возможности, множество возможностей, которых вы не найдете больше нигде в мире», — сказал всемирно известный украинский мошенник. «Человек года» точно врать не будет. В чем-то он и прав — такого в мире действительно не найти.

Французы с энтузиазмом восприняли слова Зеленского о возможностях. Газета Politico описала общее впечатление от конференции украинского президента: «Украина обладает крупнейшими в мире запасами лития, который необходим для производства аккумуляторов и электромобилей, и ЕС это очень интересно. Природные богатства Украины, мощная промышленная база и высокообразованные рабочие сделают ее самым привлекательным объектом для европейских инвестиций после окончания боевых действий».

«Это не вторая Ялта. Мы не пытаемся поровну разделить украинский рынок между Европой и США», — заявил Politico анонимный источник в Елисейском дворце.

Однако, хотя это и не напоминает раздел Европы после Второй мировой, бизнес уже ищет возможности. На конференции были представлены более 500 французских компаний. «Во время войны и подготовки к послевоенному периоду нужно сделать очень многое, и очень многие французские компании проявили к этому интерес», — добавил французский чиновник.

Можно лишь пожалеть европейский бизнес, который продолжает наступать на одни и те же грабли и делить шкуру неубитого медведя.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце, 9 декабря 2019 года / РИА «Новости»

Никто не рассказал французам, что запасы лития находятся в ДНР и Запорожской области, равно как и большая часть других сырьевых «богатств Украины». Они не понимают, что ее «мощная промышленная база» давно развалилась, причем большая часть промышленности также находится в новых российских регионах.

Они не осознают, что «высокообразованные» украинцы много лет учатся по специфической программе, а теперь еще Рада приняла закон о «запрете использования источников информации государства-агрессора или государства-оккупанта в образовательных программах, в научной и научно-технической деятельности».

Однако радоваться Зеленскому рановато. Зря он думает, что все его обещания позабудут. Возмездие России уже близко. И когда спонсоры поймут, что их надули, украинского лидера может ждать очень неприятный сюрприз.