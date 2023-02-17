Мир 17 февраля 2023, 17:36 Отчаянные планы и хитрые паны. Кто приберет Западную Украину к рукам? Военный эксперт Дандыкин: администрация Байдена не решится вводить войска на Украину РИА «Новости»

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Бывший советник главы ЦРУ Джеймс Рикардс заявил, что Джо Байден может впасть в отчаяние от надвигающегося поражения ВСУ — и тогда американские солдаты поедут на Западную Украину. Президенту США это необходимо, чтобы «сохранить лицо». «360» выяснил, насколько вероятен такой сценарий.

Горькая правда для западной публики

В своей статье для The Daily Reckoning Джеймс Рикардс высказал несколько очевидных, но непопулярных на Западе тезисов.

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Во-первых, он заявил, что «Россия побеждает на поле боя». Во-вторых, признал, что пресловутые западные танки и истребители станут очередными целями для российской армии.

Экс-советник главы ЦРУ также указал на то, что русские «имеют полное законное право атаковать те страны НАТО, которые поставляют оружие Украине». Кроме того, Североатлантический альянс не признает победу России, а значит, Джо Байден может ввести войска на Западную Украину, чтобы попытаться спасти свое положение.

«Эта ситуация может быстро перерасти в прямую войну между США и Россией, а не в опосредованный конфликт, как сейчас», — подчеркнул автор публикации.

В декабре Байден утверждал, что Соединенные Штаты не отправляют на Украину своих военнослужащих — только «материальные средства, как и раньше, на миллиарды долларов». Однако в недавнем прошлом он отрицал и поставки танков для ВСУ, а потом согласился.

РИА «Новости»

Просто бизнес, ничего личного

Американцы чувствительно относятся к потерям — после Вьетнама и корейского конфликта отправить солдат на Украину было бы серьезным шагом. С 99-процентной вероятностью даже администрация Байдена не решится на это, предположил в разговоре с «360» капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Даже если говорить о танках, то они собираются поставлять свои «Абрамсы» только в самую последнюю очередь, после европейцев. Они всеми силами стараются, чтобы другие союзники отдавали свою технику, но не они. Просто бизнес, ничего личного. Василий Дандыкин

Ситуации, при которой штатные американские войска зашли бы на Западную Украину, в ближайшее время не возникнет «от слова совсем», заявил политический советник, гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов.

«Ведь это будет в чистом виде юридическое вовлечение США в российско-украинский конфликт», — объяснил он «360».

Та самая красная линия

Но, поскольку Запад попрал все международные юридические каноны и сейчас действуют не двойные, а даже тройные стандарты, гипотетически можно прогнозировать все что угодно, добавил Маркелов.

«Если исходить из того, что коллективный Запад на все законы и правила плюет, то да, конечно, гипотетически в какой-то перспективе это возможно. А повод можно придумать любой», — уточнил он.

Плакат участников акции протеста против поставок оружия Украине на одной из улиц в Мюнхене / РИА «Новости»

Тем не менее какие-то границы остаются — и как минимум 1% правил пока соблюдается, напомнил собеседник «360». В первую очередь это касается отказа от прямого участия регулярных войск НАТО в боевых действиях — это одна из тех самых красных линий.

«Они используют всем известный юридический трюк: действующие военнослужащие США написали заявления на увольнения из вооруженных сил и перешли на работу в частные военные компании, которые воют на стороне ВСУ», — отметил Маркелов.

Польская самодеятельность

Более вероятно, что занять Западную Украину попытается Польша. И то в «порядке самодеятельности», потому что пятый пункт договора Североатлантического альянса тут не действует, считает Дандыкин.

По словам военного эксперта, что-то еще может проясниться в Польше, куда Байден и Зеленский должны приехать на следующей неделе. Но не факт, что они затронут темы будущего. Скорее всего, разговор (если он вообще состоится) пойдет о насущных проблемах.

«Сейчас у них остро встают другие проблемы — и с боеприпасами, и с людьми, и с техникой, да и успехов нет никаких у ВСУ», — подытожил Дандыкин.