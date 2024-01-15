Эксклюзив 15 января 2024, 22:40 Отберет последний кусок. Что новый премьер Польши приготовил для Украины Блогер «Голос Мордора»: новый премьер Польши отберет у Украины последний кусок IMAGO / DAMIAN BURZYKOWSKI / Global Look Press

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Украине придется похоронить надежду на благосклонность Польши в экономическом плане: новый польский премьер-министр Дональд Туск не прекратит протекционистскую линию и будет добиваться прекращения свободной торговли с республикой в ЕС. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» отметил в колонке для Telegram-канала «360», что подобные «подарки» украинцы будут получать все чаще.

Далее — его прямая речь.

Только у Украины появилась надежда, что новое польское правительство окажется куда более благосклонным к ней, хотя бы в экономическом плане, появилась новость, эту надежду похоронившая: новый премьер Дональд Туск продолжит протекционистскую линию и в Евросоюзе будет выступать за прекращение свободной торговли с Украиной.

И это как раз в тот момент, когда Украина сильно зависит от продажи своей немногочисленной продукции, в первую очередь — сельскохозяйственной. Страна, у которой практически нет экономики и которая уже давно живет в долг благодаря тем, кого считает чуть ли не лучшими друзьями, может лишиться еще одного источника дохода.

Но, тут уж извините, украинцы, в этом совершенно никто не виноват. Если бы вы мыслили реальными категориями, а не придуманными мифами, то прекрасно бы знали простую истину о том, что друг познается в беде.

А тот, кто у тебя отбирает последний кусок хлеба в трудный момент, вовсе другом не является, скорее, наоборот. Но таков уж паттерн украинско-польских отношений в последнее время.

Несмотря на многовековой печальный опыт, украинцы почему-то возомнили, что поляки им лучшие друзья и желают только добра. Поляки, которые придумали термин «быдло» в отношении украинцев и которые считают треть земли Украины своей собственной. Причем так было веками. И с какой стати что-то должно меняться? Тем более что Украина сейчас слабая и ее существование вообще стоит под большим вопросом.

Наивно полагать, что поляки сейчас не мечтают этим воспользоваться. Их полностью устраивает то, что украинское правительство конвейерным методом утилизирует собственное мужское население, устраивает обнищание. И, конечно же, их устроит поражение Украины при том условии, что Польша зайдет на Галичину и Волынь.

Польские лидеры могут обниматься с Зеленским, целоваться с ним во все места, но это всего лишь иезуитство, прикрывающее истинные намерения поляков. Если Польша считает Россию историческим врагом, то отношение к Украине у нее — как к некому временному недоразумению, потому что поляки твердо знают, что на этой территории может быть либо Россия, либо Польша. Третьего не дано.

Уверен, что это не последний подарок поляков украинцам. Их число будет расти по мере того, как будет слабеть Украина. И вот даже не знаю: может, львовянам уже пора учить польский язык? Хотя… Даже это не исключит их из категории «быдла» и не сделает из них поляков. И понять это надо было еще лет 100 назад.