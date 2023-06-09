09 июня 2023, 19:00
От разработки химоружия до инсценировки собственного убийства. Зачем Буданову атропин?
Политик Олейник: излишняя публичность главы ГУР Украины Буданова может иметь последствия
Посмотрев несколько публичных видеообращений начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, журналисты заметили на фоне сомнительный препарат «Дуодот». Пачка «лекарств» лежит на его столе и появляется практически в каждом ролике. Что представляет собой этот препарат и для каких целей Буданов может его принимать — в материале «360».
Что такое «Дуодот»
На многих видео, где глава украинской разведки публично сообщает последние новости, журналисты заметили коробку препарата «Дуодот». Его действующее вещество — атропин. Это эффективный антидот при отравлениях ФОС.
Отравление ФОС-веществами — острая интоксикация, возникающая при ингаляционном, трансдермальном или пероральном поступлении в организм некоторых инсектицидов или боевых отравляющих веществ (зарин, зоман, ВИ-газы).
При отравлении подобными веществами основным видом лечения остается введение антидота — атропина, афина. А при пероральном — промывание желудка. Препарат «Дуодот» также может снимать последствия применения амфетаминов и других наркотиков.
Помимо этого, фосфорорганические соединения, воздействуя на центральную нервную систему, способны вызывать конвульсии, потерю чувствительности к свету и равновесия, нарушения сознания и сна, тахикардию. При сильном отравлении человек может впасть в кому.
Причина, по которой Буданов может принимать подобный препарат, неизвестна. По словам авторов Telegram-каналов, глава разведки может иметь дело с разработкой химического оружия. А использование «Дуодота» предотвращает нанесение вреда организму.
Эксперты предположили, что это продолжение истории с распространением фейков о гибели украинского силовика. Среди других причин использования препарата — обеспокоенность о возможных покушениях либо будущая инсценировка собственного убийства.
Далее — прямая речь собеседников «360».
Нарколог, психиатр Алексей Казанцев: атропин используют в офтальмологии
Где и для чего применяли «Дуодот»?
В наркологической практике есть атропиновая кома. В свое время небезызвестный во всех странах СНГ нарколог Женишбек Назаралиев занимался подобными исследованиями. Потом его деятельность запретили на территории России.
Практика заключалась в том, что наркологи вводили зависимых пациентов в атропиновые комы. Такая же история у делирийя (психическое расстройство, протекающее с помрачением сознания — прим. ред.). При этом заболевании доктора и медсестры вводили пациентов в атропиновую кому, прерывая от запоев и других факторов.
На самом деле, атропинизацию в большей степени используют в офтальмологии с целью расширения зрачка. При этом можно было увидеть глазное дно.
Это более повсеместно известное применение, когда люди ходят с широкими зрачками: им запрещали читать, смотреть телевизор.
Используют ли препарат в России
В российской наркологии сегодня атропин не применяют даже с целью антидота. Может быть, где-то в токсикологических учреждениях специалисты могут использовать препарат, но в крайних случаях.
В основном психостимуляторы коротки по периоду действия, в отличие от тех же опиатов. Амфетамин, к слову, относится к этой же группе психостимуляторов.
Для чего Буданов может использовать подобный препарат, мне непонятно. Могу сказать только одно, что на территории России «Дуодот» не используют.
Украинский политик Владимир Олейник: ребята играют роли
Открытая политическая активность
Они (украинские власти — прим. ред.) там как пауки в банке. Самое главное — понравиться «хозяину», Соединенным Штатам.
Кирилл Буданов проявляет нехарактерную политическую активность, а точнее — даже публично-политическую, — для руководителя спецслужб.
Последствия излишней публичности главы разведки
Не исключаю, что сам Буданов сделал не очень аккуратный шаг. Он не какой-то неврастеник, но допустил некую сознательную утечку информации об условиях его работы. Возможно, это потом станут как-то конвертировать в то, что было покушение и он чудом выжил.
Это может перекликаться с историей, связанной с российским журналистом Аркадием Бабченко*. Покушение имитировали, кровью облили и так далее.
Здесь широкий спектр возможностей, поскольку сегодня мы наблюдаем развитие событий на Украине в том числе по сценарию «Квартала-95». Ребята играют роли.
Предстоит все выяснить, серьезное ли это действие или просто попытка сымитировать последствия покушения.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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