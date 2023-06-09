Эксклюзив 09 июня 2023, 19:00 От разработки химоружия до инсценировки собственного убийства. Зачем Буданову атропин? Политик Олейник: излишняя публичность главы ГУР Украины Буданова может иметь последствия Глава военной разведки (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов / YouTube

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Посмотрев несколько публичных видеообращений начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, журналисты заметили на фоне сомнительный препарат «Дуодот». Пачка «лекарств» лежит на его столе и появляется практически в каждом ролике. Что представляет собой этот препарат и для каких целей Буданов может его принимать — в материале «360».

1 Что такое «Дуодот» На многих видео, где глава украинской разведки публично сообщает последние новости, журналисты заметили коробку препарата «Дуодот». Его действующее вещество — атропин. Это эффективный антидот при отравлениях ФОС. Отравление ФОС-веществами — острая интоксикация, возникающая при ингаляционном, трансдермальном или пероральном поступлении в организм некоторых инсектицидов или боевых отравляющих веществ (зарин, зоман, ВИ-газы). Публичное достояние Telegram Публичное достояние Публичное достояние Telegram При отравлении подобными веществами основным видом лечения остается введение антидота — атропина, афина. А при пероральном — промывание желудка. Препарат «Дуодот» также может снимать последствия применения амфетаминов и других наркотиков. Помимо этого, фосфорорганические соединения, воздействуя на центральную нервную систему, способны вызывать конвульсии, потерю чувствительности к свету и равновесия, нарушения сознания и сна, тахикардию. При сильном отравлении человек может впасть в кому. РИА «Новости» Причина, по которой Буданов может принимать подобный препарат, неизвестна. По словам авторов Telegram-каналов, глава разведки может иметь дело с разработкой химического оружия. А использование «Дуодота» предотвращает нанесение вреда организму. Эксперты предположили, что это продолжение истории с распространением фейков о гибели украинского силовика. Среди других причин использования препарата — обеспокоенность о возможных покушениях либо будущая инсценировка собственного убийства.

Далее — прямая речь собеседников «360».

2 Нарколог, психиатр Алексей Казанцев: атропин используют в офтальмологии Где и для чего применяли «Дуодот»? В наркологической практике есть атропиновая кома. В свое время небезызвестный во всех странах СНГ нарколог Женишбек Назаралиев занимался подобными исследованиями. Потом его деятельность запретили на территории России. Практика заключалась в том, что наркологи вводили зависимых пациентов в атропиновые комы. Такая же история у делирийя (психическое расстройство, протекающее с помрачением сознания — прим. ред.). При этом заболевании доктора и медсестры вводили пациентов в атропиновую кому, прерывая от запоев и других факторов. На самом деле, атропинизацию в большей степени используют в офтальмологии с целью расширения зрачка. При этом можно было увидеть глазное дно. Это более повсеместно известное применение, когда люди ходят с широкими зрачками: им запрещали читать, смотреть телевизор. YouTube Используют ли препарат в России В российской наркологии сегодня атропин не применяют даже с целью антидота. Может быть, где-то в токсикологических учреждениях специалисты могут использовать препарат, но в крайних случаях. В основном психостимуляторы коротки по периоду действия, в отличие от тех же опиатов. Амфетамин, к слову, относится к этой же группе психостимуляторов. Для чего Буданов может использовать подобный препарат, мне непонятно. Могу сказать только одно, что на территории России «Дуодот» не используют.

3 Украинский политик Владимир Олейник: ребята играют роли Открытая политическая активность Они (украинские власти — прим. ред.) там как пауки в банке. Самое главное — понравиться «хозяину», Соединенным Штатам. Кирилл Буданов проявляет нехарактерную политическую активность, а точнее — даже публично-политическую, — для руководителя спецслужб. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов / РИА «Новости» Последствия излишней публичности главы разведки Не исключаю, что сам Буданов сделал не очень аккуратный шаг. Он не какой-то неврастеник, но допустил некую сознательную утечку информации об условиях его работы. Возможно, это потом станут как-то конвертировать в то, что было покушение и он чудом выжил. Это может перекликаться с историей, связанной с российским журналистом Аркадием Бабченко*. Покушение имитировали, кровью облили и так далее. Здесь широкий спектр возможностей, поскольку сегодня мы наблюдаем развитие событий на Украине в том числе по сценарию «Квартала-95». Ребята играют роли. Предстоит все выяснить, серьезное ли это действие или просто попытка сымитировать последствия покушения. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.