Эксклюзив

09 июня 2023, 19:00

От разработки химоружия до инсценировки собственного убийства. Зачем Буданову атропин?

Политик Олейник: излишняя публичность главы ГУР Украины Буданова может иметь последствия

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Посмотрев несколько публичных видеообращений начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, журналисты заметили на фоне сомнительный препарат «Дуодот». Пачка «лекарств» лежит на его столе и появляется практически в каждом ролике. Что представляет собой этот препарат и для каких целей Буданов может его принимать — в материале «360».

1

Что такое «Дуодот»

На многих видео, где глава украинской разведки публично сообщает последние новости, журналисты заметили коробку препарата «Дуодот». Его действующее вещество — атропин. Это эффективный антидот при отравлениях ФОС.

Отравление ФОС-веществами — острая интоксикация, возникающая при ингаляционном, трансдермальном или пероральном поступлении в организм некоторых инсектицидов или боевых отравляющих веществ (зарин, зоман, ВИ-газы).

Публичное достояние
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Публичное достояние
Публичное достояние
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При отравлении подобными веществами основным видом лечения остается введение антидота — атропина, афина. А при пероральном — промывание желудка. Препарат «Дуодот» также может снимать последствия применения амфетаминов и других наркотиков.

Помимо этого, фосфорорганические соединения, воздействуя на центральную нервную систему, способны вызывать конвульсии, потерю чувствительности к свету и равновесия, нарушения сознания и сна, тахикардию. При сильном отравлении человек может впасть в кому.

РИА «Новости»

Причина, по которой Буданов может принимать подобный препарат, неизвестна. По словам авторов Telegram-каналов, глава разведки может иметь дело с разработкой химического оружия. А использование «Дуодота» предотвращает нанесение вреда организму.

Эксперты предположили, что это продолжение истории с распространением фейков о гибели украинского силовика. Среди других причин использования препарата — обеспокоенность о возможных покушениях либо будущая инсценировка собственного убийства.

Далее — прямая речь собеседников «360».

2

Нарколог, психиатр Алексей Казанцев: атропин используют в офтальмологии

Где и для чего применяли «Дуодот»?

В наркологической практике есть атропиновая кома. В свое время небезызвестный во всех странах СНГ нарколог Женишбек Назаралиев занимался подобными исследованиями. Потом его деятельность запретили на территории России.

Практика заключалась в том, что наркологи вводили зависимых пациентов в атропиновые комы. Такая же история у делирийя (психическое расстройство, протекающее с помрачением сознания — прим. ред.). При этом заболевании доктора и медсестры вводили пациентов в атропиновую кому, прерывая от запоев и других факторов.

На самом деле, атропинизацию в большей степени используют в офтальмологии с целью расширения зрачка. При этом можно было увидеть глазное дно.

Это более повсеместно известное применение, когда люди ходят с широкими зрачками: им запрещали читать, смотреть телевизор.

YouTube

Используют ли препарат в России

В российской наркологии сегодня атропин не применяют даже с целью антидота. Может быть, где-то в токсикологических учреждениях специалисты могут использовать препарат, но в крайних случаях.

В основном психостимуляторы коротки по периоду действия, в отличие от тех же опиатов. Амфетамин, к слову, относится к этой же группе психостимуляторов.

Для чего Буданов может использовать подобный препарат, мне непонятно. Могу сказать только одно, что на территории России «Дуодот» не используют.

3

Украинский политик Владимир Олейник: ребята играют роли

Открытая политическая активность

Они (украинские власти — прим. ред.) там как пауки в банке. Самое главное — понравиться «хозяину», Соединенным Штатам.

Кирилл Буданов проявляет нехарактерную политическую активность, а точнее — даже публично-политическую, — для руководителя спецслужб.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов/РИА «Новости»

Последствия излишней публичности главы разведки

Не исключаю, что сам Буданов сделал не очень аккуратный шаг. Он не какой-то неврастеник, но допустил некую сознательную утечку информации об условиях его работы. Возможно, это потом станут как-то конвертировать в то, что было покушение и он чудом выжил.

Это может перекликаться с историей, связанной с российским журналистом Аркадием Бабченко*. Покушение имитировали, кровью облили и так далее.

Здесь широкий спектр возможностей, поскольку сегодня мы наблюдаем развитие событий на Украине в том числе по сценарию «Квартала-95». Ребята играют роли.

Предстоит все выяснить, серьезное ли это действие или просто попытка сымитировать последствия покушения.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

Разведка

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Специальная военная операция РФ на Украине

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