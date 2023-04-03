Мир 03 апреля 2023, 14:43 (обновлено: 03 апреля 2023, 15:46) От борьбы с СССР до разжигания войн. Семьдесят четыре года со дня основания НАТО Аналитик Станкевич: за 74 года существования НАТО стал инструментом агрессии США ru.freepik.com

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НАТО исполняется 74 года. За это время альянс успел разрастись и сменить курс с политики сдерживания на откровенную экспансию. Неизменным остался главный враг — Россия. О том, для чего создавали военно-политический блок и чем он стал для мира сегодня, — в материале «360».

История основания

Североатлантический альянс празднует день рождения: 4 апреля 1949 года было объявлено о создании НАТО. Первыми государствами — членами блока стали США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. В 1952-м к этому списку присоединились Греция и Турция.

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Два года спустя Советский Союз также подал заявку на вступление, однако ее отклонили — ведь именно борьба с расширением влияния СССР была одной из целей альянса. Зато ФРГ в 1955-м приняли без вопросов.

Сегодня в НАТО входят 30 стран. Последней к военно-политическому блоку присоединилась Северная Македония — в 2020 году. На подходе еще два новых члена — Швеция и Финляндия. Заявку последней одобрила Турция, но по шведам такое решение пока не могут принять.

Учения НАТО в Нюрнберге, Германия, январь 1986 года / Викимедиа

Инструмент геополитической агрессии

Политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич рассказал «360», что за годы существования блок НАТО претерпел серьезную эволюцию. Альянс создавали с вполне определенными целями, этого никогда не скрывали.

«Первая цель НАТО: создать платформу, благодаря которой США имели возможность присутствовать в Европе и контролировать ее. Вторая: вытеснить Советский Союз из Европы. Третья: контролировать Германию, чтобы та не попыталась опять играть какую-то чрезмерную роль в Европе», — объяснил Станкевич.

Эти три установки НАТО соблюдал, а Соединенные Штаты использовали его как инструмент для своих целей, в том числе во время холодной войны с Советским Союзом. Постепенно Североатлантический альянс менялся.

НАТО уже не сохранял рубежи, достигнутые по итогам Второй мировой войны западным блоком, а превратился в инструмент геополитической агрессии, особенно активный в последние 30 лет. Своеобразным пиком этого стали войны на Ближнем Востоке: Ирак, Сирия, Афганистан. Сергей Станкевич

По словам политолога, апофеозом стала откровенная агрессия в Европе — военный разгром Югославии. Все это изменило природу НАТО, и теперь блок превратился в глобальный инструмент для поддержания американской и одновременно атлантической гегемонии.

«США сформировали глобальный атлантический лагерь, и НАТО — его боевой отряд. Сегодня Североатлантический альянс представляет довольно значительную угрозу для международной безопасности как источник возможных агрессивных войн», — подчеркнул Станкевич.

График по данным НАТО / Телеканал «360»

Собеседник «360» уточнил, что такое восприятие НАТО свойственно не только России — точно так же к нему относится Китай и не скрывает этого. Постепенно понимание истинной природы альянса распространяется в мире.

Тем странам, что уже входят в НАТО, и тем, которые будут в нем присутствовать, есть смысл задуматься: куда в дальнейшем заведет блок и мир в целом эта опасная эволюция того, что начиналось как оборонительный альянс? Сергей Станкевич

Мира с НАТО не получилось

У Советского Союза с НАТО была достаточно острая конфронтация. После распада СССР наступила разрядка напряженности, был момент, когда можно было вполне распустить альянс и создать что-то общее для всей Европы с участием России, добавил Станкевич.

Однако эта возможность была упущена. НАТО двинулся на восток, не слушая призывов Москвы остановиться. Причем даже после разгрома Югославии у российской стороны и альянса сохранялись некоторые отношения.

Был подписан и пока еще не денонсирован основополагающий акт Россия — НАТО, который урегулировал взаимоотношения между нашей страной и этим блоком. Он не действует на практике, но пока юридически не отменен. Сергей Станкевич

Политолог напомнил, что в начале нулевых действовала программа Partnership for Peace — «Партнерство ради мира». Россия и НАТО проводили совместные учения, у россиян было представительство в штаб-квартире альянса, а его представительство — в Москве.

«Это был период пусть и не любви, но таких осторожных, взвешенных дипломатических отношений. Все окончательно изменил 2008 год, когда было официально заявлено, что НАТО намерен поглотить Украину и Грузию. С этого момента все покосилось в сторону военного столкновения, к сожалению», — подытожил Станкевич.