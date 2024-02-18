Мир 18 февраля 2024, 22:38 Освобождение Авдеевки, обстрел Белгорода, Конференция безопасности в Мюнхене. Неделя в фотогалерее Главные события России и мира с 12 по 18 февраля 2024 года в фотогалерее «360» Global Look Press, РИА «Новости»

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Российские войска освободили Авдеевку в Донецкой Народной Республике. Переход города под контроль откроет дорогу к освобождению всего региона. Белгород пережил крупнейший массированный обстрел с начала года. Жертвами атаки стали семь человек, среди которых оказалась годовалая девочка. Политики и военные специалисты приехали в Мюнхен на ежегодную Конференцию по безопасности. Миру предсказали новые угрозы. Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире с 12 по 18 февраля 2024 года, — в фотогалерее «360».

Филипп Киркровов поехал в Донбасс после «голой» вечеринки / РИА «Новости» Авдеевка перешла под контроль России / РИА «Новости» Последствия обстрела Белгорода со стороны Украины / РИА «Новости» FrankHoermann / SVEN SIMON Мюнхен в очередной раз принял Конференцию по безопасности / Global Look Press Алексей Навальный умер в колонии Заполярья / РИА «Новости» Филипп Киркровов поехал в Донбасс после «голой» вечеринки / РИА «Новости» Авдеевка перешла под контроль России / РИА «Новости»

Освобожденный город

Российские войска зашли в Авдеевку еще на минувшей неделе. Об этом 6 февраля заявил глава администрации города Виталий Барабаш, подчеркнувший, что линию обороны прорвали.

В начале этой недели бои начались на улицах города. Командование ВСУ, осознав, что шансы на окружение велики, перебросило в населенный пункт находившуюся в резерве третью штурмовую бригаду.

Украинские боевики рассчитывали укрыться в здании коксосхимического завода, повторив ошибочное решение полка «Азов»*, спрятавшегося в подвалах завода в Мариуполе. Дойти до укрытия смогли не все. Часть прибывших в Авдеевку штурмовиков попала в окружение, а над коксохимом поднялся российский флаг.

После переброски дополнительных сил в Авдеевку главнокомандующий ВСУ Александр Сырский дал приказ об отходе из города.

К этому времени российская армия взяла под контроль практически всю Авдеевку, поэтому бои стали ожесточенными.

Министр обороны Сергей Шойгу во второй половине дня субботы, 17 февраля, доложил президенту России Владимиру Путину, что город полностью освободили. Глава государства направил поздравительную телеграмму военным и особенно отметил командующего войсками генерал-полковника Андрея Мордвичева.

По оценке опрошенных «360» военных аналитиков, Авдеевка откроет путь российским военным к освобождению все территории Донецкой Народной Республики.

«Вампиры» в Белгороде

Удар украинских боевиков по Белгороду стал самым массированным в этом году. Минобороны сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны сбили над регионом 14 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

От детонации упавших осколков погибли семь человек. Среди жертв оказалась годовалая девочка, которая гуляла на площадке перед школой. Также погибла 80-летняя пенсионерка. Ее тело нашли только вечером.

Еще одного мужчину не смогли спасти врачи городской больницы. Они боролись за жизнь раненного до последнего, но от полученных ранений пациент скончался.

Ранения различной степени тяжести получили 20 человек, из которых двоих детей и двух взрослых доставили для лечения в Москву. По данным Минздрава, один из несовершеннолетних находится в тяжелом состоянии. Всего в больницах Москвы и белгородской области проходят лечение 14 раненых.

Похороны погибшей годовалой девочки прошли в воскресенье, 17 февраля. На кладбище пришли родственники, коллеги и студенты медицинского колледжа, где учатся родители погибшего ребенка. Рядом с маленьким гробом положили игрушки.

Угрозы обсудили в Мюнхене

Ежегодная конференция по безопасности в Мюнхене стартовала 16 февраля. О главных угрозах миру заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он подчеркнул, что риск ядерного конфликта оказался самым высоким за последние 75 лет. К другим опасностям для человечества он отнес климатический кризис и

С инициативой о разрешении украинского кризиса выступил канцлер Германии Олаф Шольц. Он призвал страны Евросоюза по примеру своей страны и Франции заключить с Украиной договор о гарантиях безопасности на 10 лет.

Делать этого пока европейские страны явно не хотят. На это намекнул глава дипломатического корпуса ЕС Жозеп Боррель, сделавший прогноз, что разрешение конфликта на Украине наступит в ближайшие три месяца. Он не стал раскрывать подробности, но добавил, что боевые действия до этого времени продолжатся.

Площадка в Мюнхене стала местом публичного отчаяния президента Украины Владимира Зеленского. Когда он находился в Германии, стало известно о выходе ВСУ из Авдеевки. Недовольный таким развитием ситуации украинский лидер недипломатично опустился до угроз в адрес президента России Владимира Путина.

Попал под волну критики и президент США Джо Байден. Зеленский пошел на шантаж, заявив, что США перестанут быть стратегическим партнером Украины, если не одобрят застрявший в конгрессе транш. После звонка президента Байдена Зеленский резко сменил риторику, заявив о полной поддержке США.

Смерть за полярным кругом

Осужденный по делу о мошенничестве и создание экстремистского сообщества Алексей Навальный умер в исправительной колонии № 3 Ямало-Ненецкого автономного округа. Пресс-служба регионального главка УФСИН уточнила, что заключенный потерял сознание после прогулки. Прибывшие на место медики пытались его реанимировать, но в итоге констатировали смерть.

Для выяснения всех обстоятельств случившегося в колонию выехала комиссия ФСИН, а также криминалисты для проведения оперативных и следственных мероприятий. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путину доложили о смерти осужденного.

На смерть Навального отреагировали западные политики. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о «серьезных вопросах к России». Его жестко осадила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, заявившая, что сначала нужно дождаться официальной медицинской экспертизы.

В пресс-службе внешнеполитического ведомства подчеркнули, что западные страны заняли предвзятую позицию и даже смерть человека использовали, для очередных обвинений России, не представив никаких доказательств и не дождавшись даже предварительных заключений.

Дальше всех пошел министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Он объявил, что власти королевства рассмотрят введение персональных санкций против россиян. Посольство России в Лондоне предложило Кэмерону сначала ответить на ряд вопросов об «отравлении» Навального в 2020 году прежде, чем вмешиваться во внутренние дела независимого государства.

Искупление в больнице

Потерявший доступ к эфирам на телевидении после посещения «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор» певец Филипп Киркоров уехал в Донецкую Народную Республику. Осведомленный источник сообщил «360», что потерявшего былой лоск «короля российской эстрады» заметили в регионе 13 февраля.

Выяснилось, что артист выступил перед ранеными участниками специальной военной операции в больнице Горловки, а также встретился с воспитанниками детского социального центра.

В искренность раскаяния певца поверили не все. Актриса Яна Поплавская подчеркнула, что на протяжении двух лет Киркоров не обращал внимания на происходящее в зоне специальной военной операции и новых территориях России.

«Задница все это время была в тепле. Но только когда прижало, он рванул туда», — не стала она сдерживаться в своем порыве.

По данным СМИ, идею съездить в Горловку Киркорову подсказала певица Марго, которая там родилась. Она отправилась вместе с ним в родной город, где не была шесть лет. В качестве подарков для детей артист взял с собой раскраски и игрушки, в числе которых оказались куклы с его образом.

Поездка в ДНР сработала. Телеканал НТВ вернул в программную сетку пятый сезон шоу «Маска», где Киркоров стал членом жюри. После скандала с голой вечеринкой показ передачи отложили. Первый выпуск выйдет в ближайший понедельник, 18 февраля.

*«Азов» — запрещенная в России терристическая организация