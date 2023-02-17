Эксклюзив 17 февраля 2023, 15:44 «Остров американских денег». США начали подготовку к войне с Китаем за Тайвань Политолог Ярошенко: США вложили в Тайвань много денег и готовы к войне за него Unsplash

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Соединенные Штаты начали готовить американское общество к реальному противостоянию с Китаем в борьбе за Тайвань. В частности, власти используют опыт, полученный в украинском кризисе. Они хотят защитить свои огромные инвестиции, которые вложили в остров, а для Пекина подчинение Тайбэя — символ завершения гражданской войны, заявил «360» политолог Алексей Ярошенко.

Далее — прямая речь.

Признаки будущей войны

Все чаще появляющееся в прессе словосочетание «война США с Китаем», разного рода инфоповоды, которые так или иначе связаны с предстоящим противостоянием, говорят о том, что американский истеблишмент начал готовить общество к прямому столкновению. Это нельзя исключать.

Потому что пока существует автономия Тайваня, говорить об окончании гражданской войны в Китае невозможно, а власть Коммунистической партии остается неполной. Пекину жизненно необходимо поставить точку в давнем противостоянии и подчинить себе остров.

В нынешнем виде страна может оставаться несколько десятилетий, но в долгосрочной перспективе Тайвань должен перейти под полное управление КНР.

РИА «Новости»

США вложили в Тайвань огромный объем инвестиций, там сосредоточено производство чипов. Это остров американских денег, которые они готовы защищать.

Поэтому подготовка идет сразу с двух сторон. Власти США готовят свое общество к прямому столкновению, а Китай собирается поставить точку в решении «тайваньского вопроса».

Разница с Украиной

В Украину США никогда так сильно [как в Тайвань] не вкладывались. Это сельскохозяйственная страна, где они скупили землю, но крупных инвестиций, которые нужно защищать, там не было.

Украину рассматривали как русофобский проект, инструмент давления на Россию. Подобный очаг нестабильности на границе станет напрягать кого угодно.