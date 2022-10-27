Оставшаяся без российского газа Молдавия рискует лишиться электричества | 360°

Эксклюзив 27 октября 2022, 00:08 Оставшаяся без российского газа Молдавия рискует лишиться электричества «Голос Мордора»: уничтожение энергосистемы Молдавии вернет людей к уличным кострам РИА "Новости"

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Молдавия рискует окончательно остаться без электроснабжения. Поставки с Украины закончились, а расположенная в Приднестровье электростанции работает на газе, который в республике тоже стал дефицитным. Выход один — разводить костры, считает автор Telegram-канала «Голос Мордора» в своей колонке для «360».

Мы тут все совсем недавно наблюдали, как в Молдавии проходит энергетическая революция, а именно — переход на новый, экологически чистый вид топлива под названием «дрова», но похоже, что молдавские власти взялись решить проблему с энергетикой кардинальным образом: путем уничтожения этой самой энергетики.

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В общем, сегодня на повестке дня — проблемы с электроэнергией. Вы удивитесь, но ее тоже катастрофически не хватает. Во-первых, прекратился импорт из Украины. И все бы ничего, потому что есть собственная мощная ГРЭС, но она находится в Приднестровье и работает… на газе. А какие проблемы у Молдавии с газом — знаете сами.

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Но есть и еще один выход — Румыния, братская для Молдавии страна. У президентки Майи Санду даже паспорт имеется этот самый, румынский. Может старший брат румын помочь младшему брату молдаванину с электричеством? Да без проблем! Только цену просит… в четыре раза дороже. Не по-братски как-то. Но тут уж извините — сами себе такого брата выбрали.

И вот, в Молдавии уже начались веерные отключения. И народ просят в часы пик не пользоваться лифтами в жилых домах. А недавно заявили, что во многих населенных пунктах не исключено и полное отключение электроэнергии.

Кстати, в Молдавии есть опыт жизни без энергоносителей. В частности — без газа. Вот вообще. Когда была война в Приднестровье, газа не было во всем Кишиневе. Народ готовил на электроплитках, а многие кооперировались и строили во дворах многоэтажек целые печки. Весело было. Тусовались, вино пили, пели песни. Без газа.

Так что я вот даже и не знаю — может без электричества тоже будет весело? Да черт с ними, с этими благами цивилизации! Дрова-то хоть будут, надеюсь? А то совсем уж как-то нехорошо получится…