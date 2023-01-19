Мир 19 января 2023, 21:41 Основано на двойных стандартах. Идея Европарламента о трибунале пригодится для суда над Украиной Блогер Колясников: идея Европарламента о трибунале основана на двойных стандартах РИА «Новости»

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Европарламент проголосовал за создание трибунала для высшего руководства России и Белоруссии. Правда, принятая резолюция необязательна для исполнения. Специалисты отметили политику двойных стандартов в Европе. Ведь никто не судил США за события в Ливии, Сирии, Ираке. Хотя там речь шла о настоящей аннексии. Россия же имеет право отстаивать свои интересы и защищать русских в Донбассе.

Резолюция о создании трибунала

Депутаты Европарламента большинством голосов приняли резолюцию о создании специального трибунала «по преступлениям агрессии России против Украины». Нововведение поддержали 472 депутата, 19 — выступили против, 33 — воздержались. Никаких юридических обязательств этот документ в себе не несет, но институты власти ЕС должны будут иметь его в виду. О голосовании заявили сразу несколько парламентариев.

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«Давайте работать вместе со всеми международными партнерами, чтобы как можно скорее достичь соглашения о создании этого трибунала», — написал в Twitter депутат Зигфрид Мурешан.

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В резолюции говорится о необходимости ЕС добиваться создания спецтрибунала. Для этого нужно заручиться международной поддержкой — в Генассамблее ООН, Совете Европы, ОБСЕ и G7.

«Хотя точный состав и методы работы специального трибунала еще только предстоит определить, они должны будут соответствовать самым высоким критериям прозрачности и беспристрастности. <…> Специальный международный трибунал должен обладать юрисдикцией для расследования не только в отношении Владимира Путина и политического и военного руководства РФ, но и в отношении Александра Лукашенко и политического и военного руководства Белоруссии», — отметили в резолюции.

Европарламент также призвал обсудить законодательную основу для использования государственных активов России как репарации за «нарушения международного права в отношении Украины».

Способ запугивания

В Европарламенте заранее обозначают реперные точки в расчете на то, что трибунал состоится. Об этом «360» рассказал политолог и публицист Армен Гаспарян.

«Другой вопрос, и он гораздо более важный: а на что они рассчитывают? На то, что Россия капитулирует и будет раздел и уничтожение страны? Это, мягко говоря, достаточно странно», — подчеркнул он.

По его словам, здесь важна реакция Москвы. Гаспарян выразил уверенность, что стоит уже и ответить, ведь терпеть такое хамское поведение европейских деятелей становится все сложнее. Чем быстрее Кремль обозначит свою позицию, тем это будет правильнее, заметил политолог.

Автор блога Zergulio Сергей Колясников подчеркнул, что Европарламент поступает правильно: трибунал еще пригодится, чтобы судить за военные преступления киевскую хунту, американских, британских и прочих пособников. Пока же это обычное запугивание.

«Этого столько уже было… Все это настолько замешено на двойных стандартах. Давайте тогда уточним: кого судили за Ливию, за Ирак, за Сирию? Что-то я просто не припомню судов. А ведь там, в отличие от Украины, была чистая агрессия, аннексия, уничтожение мирного населения, грабеж. Сирия официально заявляет о том, что США воруют нефть. Может, США судить? Россия на Украине борется с нацизмом, защищает свои интересы, русскоязычного населения Донбасса. <…> У нас есть все основания для этих действий», — заключил Колясников.

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий назвал принятую Европарламентом резолюцию лишенной здравого смысла и юридической силы. Парламентарий подчеркнул, что единственно возможным трибуналом по Украине станет процесс над нацистскими преступниками. И он обязательно состоится.