Эксклюзив 31 августа 2023, 21:12 Опустевшая, бедная, изнасилованная. Что получила Литва после ухода советских войск Блогер «Голос Мордора»: уход советских войск привел к увяданию и оккупации Литвы flickr.com

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Президент Литвы Гитанас Науседа назвал вывод советских войск окончанием Второй мировой войны. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для Telegram-канала «360» назвал результаты этой «победы» неутешительными: республика потеряла промышленность, значительную часть населения и суверенитет. И теперь по-настоящему оккупирована.

Далее — его прямая речь.

«Настоящий» конец войны

Президент Литвы Гитанас Науседа пафосно назвал вывод советских войск с территории республики окончанием Второй мировой войны: «30 лет назад последний советский военный эшелон покинул Литву. Для нас это был настоящий конец Второй мировой войны. Оккупированные, но никогда не умолкающие, литовцы решительно сопротивлялись советскому гнету и продолжали бороться за свободу. Мы дорожим нашей свободой и поддерживаем другие страны, которые все еще борются!»

Конец Второй мировой войны, по версии господина Науседы, на самом деле дал Литве очень немного. А вот потерь от него не сосчитать.

Вот вроде бы Вторая мировая в Литве закончилась, но почему-то началась убыль населения. Для прямо такая стремительная, как будто бы война не закончилась, а наоборот, началась. А вот в «советской оккупации» население республики росло очень большими темпами.

Новая оккупация

Этот «конец» Второй мировой войны превратил в руины промышленность Литвы. Война вроде бы закончилась, а такое впечатление, что все заводы и фабрики страны кто-то разбомбил массированными авианалетами. А вот когда «война шла», в советское время, в год открывалось по нескольку промышленных предприятий.

Поразительно, но «послевоенный мир» не пощадил даже жемчужину экономики республики — Игналинскую атомную электростанцию, которая снабжала электричеством не только саму Литву, но и всех своих соседей.

И вишенка на тортик: так получилось, что война, если верить Науседе, закончилась, но зато началась… оккупация.

На литовской земле чужие солдаты и офицеры, которые смотрят на местных жителей, как на аборигенов. Которые хамят, напиваются в барах и ресторанах дешевым спиртным, а потом пользуют литовских девушек. Видимо, во имя евроатлантической солидарности.

Такая вот послевоенная мирная Литва — опустевшая, бедная, изнасилованная. И интересно, а все ли литовцы рады такому миру? Впрочем, самих литовцев никто спрашивать об этом не будет. Демократия ведь, забыли?