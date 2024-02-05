Мир 05 февраля 2024, 19:56 Оптимизм на грани цинизма. Великобритания отказалась признавать очевидное Политолог Маркелов: лишь 1-2% западных обещаний Украине будет реализованы Коллаж: нейросеть Mage Space / Телеканал «360»

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Великобритания призвала смотреть на украинский конфликт с оптимизмом. Хотя всем очевидно, что ни новые денежные вливания, ни оружейные поставки не изменят положение вещей, западным политикам не с руки признаваться своим избирателям в заведомом проигрыше.

Как британцы оценили ситуацию на Украине

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что нет повода для пессимистических оценок перспектив Украины в конфликте с Россией. По его мнению, время работает на стороне ВСУ и их спонсоров. К тому же общая экономика Запада в 25 раз больше российский, утверждает дипломат.

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Кэмерон также отметил, что его страну не пугает возможная победа Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах. Сотрудничество Лондона с американцами против Москва продолжится, нужно лишь максимально доступно донести «правильную» позицию до будущего, 47-го заокеанского лидера.

В конце 2023 года глава британского Минобороны Британии Грант Шаппс сообщил, что его страна направляет ВСУ сотни ракет, которыми оснастят ранее переданные системы ПВО. Новые снаряды якобы «способны с поразительной точностью сбивать российские беспилотники и ракеты».

Как Украине оценивает положение ВСУ

Несмотря на оптимистичную риторику британского дипломата, президент Украины Владимир Зеленский настроен явно пессимистично. В интервью итальянскому телеканалу Rai1 он неосторожно пожаловался, что «на фронте патовая ситуация, это факт, потому что были задержки с техникой, а задержки означают ошибки».

Правда, спустя несколько часов пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров поспешил заявить в соцсетях, что у итальянцев возникли трудности перевода. Зеленский якобы имел в виду затишье контрнаступательных действий ВСУ на юге.

Также, по-видимому, Зеленский начал понимать, что вероятность победы Трампа на выборах в США довольно велика. Украинский президент заявил, что хочет верить: если в США произойдут перемены, то линия поддержки Киева останется прежней.

Официальное интернет-представительство президента Украины

Маятник качнулся к Украине

Политический советник Сергей Маркелов в разговоре с «360» сравнил нынешнюю мировую политику с маятником. За последние полгода он качнулся в сторону от Киева: невыполнение обязательств Запада перед Украиной, ее собственные не исполненные обязательства перед партнерами, задержки оружия и денег.

Даже если бы политики что в Великобритании, что в США не делали каких-либо заявлений, все равно понятно: рано или поздно что-то разблокируется, что-то откроется. Мы это уже наблюдаем: ЕС все же нашел способ передать деньги Украине, американцы тоже отыскали какое-то решение для продолжения помощи. Сергей Маркелов

Тем не менее пока слышны только политические заявления о намерениях, пока никто ничего не дал Украине. И есть вероятность, что лишь 1-2% западных обещаний реализуют. Все идет по-прежнему криво и негладко, без точного анализа, на уровне пропаганды и политической декларации, уточнил политолог.

«Политикам западных стран ничего, кроме показного оптимизма, не остается. Не могут же они выйти и сказать своим избирателям: „Нет, будущее США непредсказуемо для Великобритании, и вообще все плохо, мы не знаем как жить в этот мире, пойдем всем нашим великобританским континентом застрелимся в дальнем окопе!“», — иронично подытожил Маркелов.