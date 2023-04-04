Эксклюзив 04 апреля 2023, 19:05 Опрометчивый шаг в НАТО. Финляндии придется раскошелиться Политолог Кошкин: членство в НАТО заденет комфорт обычных жителей Финляндии

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Финляндия вошла в НАТО в день годовщины создания альянса. Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин рассказал «360», что вместе с членством в военно-политическом блоке финны получили колоссальную нагрузку на экономику. Россия же предприняла необходимые шаги для защиты своих границ.

Далее — прямая речь.

Финляндия вошла в НАТО

Сегодня отмечается годовщина создания Североатлантического альянса. Именно к этой дате подготовили вхождение финнов в НАТО. В Брюсселе подняли финский флаг и сразу создали первую штаб-квартиру в Финляндии.

Для самой Финляндии это будет серьезная нагрузка: более чем на 700 миллионов евро увеличивается военный бюджет страны на 2023 год. В целом он приблизился к шести миллиардов евро.

Членство в НАТО заденет комфорт обывателей-финнов, ведь за деньгами на военные нужды государство залезет в карман налогоплательщиков. Большая нагрузка ляжет на экономику и промышленность Финляндии.

Все эти траты финнам обещают компенсировать тем, что их будет защищать военно-политический блок. Вот только до вмешательства НАТО Финляндии без малого 80 лет не нужно было ни от кого защищаться — ей никто не угрожал.

Россия готова себя защитить

Теперь финны более чем на тысячу километров увеличили границу НАТО с Россией. Мы вынуждены на это реагировать: создали соответствующие военные соединения, подразделения, которое обеспечивают безопасность со стороны территории Финляндии.

Вооруженные силы, входящие в НАТО, сегодня ведут себя весьма активно и агрессивно. России необходимо укреплять свою безопасность на западных границах союзного государства, в частности размещать там тактическое ядерное оружие.

Запад поднял шумиху по этому поводу: якобы Россия обостряет международное положения. Между тем США давно поступили аналогично и разместили свои боеголовки в пяти государствах Европы: в Люксембурге, Бельгии, Германии, Италии и Турции.

При этом американцы, похоже, также готовятся и к войне за Арктику. Они создают плацдарм на северо-востоке от Европы, чтобы заставить своих европейских союзников воевать в интересах Соединенных Штатов.