Мир 25 мая 2023, 23:53 Определение границ и дележка коридоров. Армения и Азербайджан захотели мира Политолог Орлов: конфликт Армении и Азербайджана пока не вышел к финалу Пресс-служба Кремля

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Одним из главных событий расширенного Высшего Евразийского экономического совета оказались выступления премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Стороны заявили о взаимной готовности признания территориальной целостности и суверенитета двух стран и начале обсуждения мирного соглашения вокруг конфликта в Нагорном Карабахе. Но между ними осталось еще слишком много нерешенных вопросов. Споры вокруг непризнанного региона продолжатся, но, вероятно, без боевых действий.

Неполные договоренности

Первым о взаимном признании территориальной целостности заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. За три дня до визита в Москву он отметил, что готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, если получит гарантии безопасности армянского населения.

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Ильхам Алиев в свою очередь подтвердил, что у него нет территориальных претензий к Армении. Он добавил, что позиция Пашиняна о признании Нагорного Карабаха частью Азербайджана станет выходом для мирного соглашения между республиками.

Но диалог между лидерами республик Закавказья оказался не таким простым. Пашинян не согласился с использованием названия Зангезурский коридор (проезд через Сюникскую область Армении в восточные районы Азербайджана и Нахичеванскую Автономную Республику — прим. ред.).

По словам премьер-министра, так этот участок называют, когда хотят предъявить территориальные претензии Армении. Алиев объяснил, что просто воспользовался выражением из международной практики.

Также политики не сошлись во мнениях по вопросам Лачинского коридора. По словам Пашиняна, дорога заблокирована и жители Карабаха остались без возможностей получить продукты и лекарства, но Алиев опроверг эти заявления.

Блокпост российских миротворцев на въезде в город Шуша / РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что после двусторонних переговоров с каждым из лидеров республик Закавказья проведет двустороннюю встречу для решения разблокировки транспортного сообщения, а также ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

«Вопросы очень важные и чувствительные, уверен, что, если мы, в конце концов, несмотря на все сложности, добьемся их решения, то это пойдет на пользу как Армении, так и Азербайджану, и не только двум странам, но и на пользу всему региону», — заявил российский лидер.

Пашинян подтвердил готовность Еревана к «разблокировке всех транспортных и экономических связей в регионе», а также к открытию региональных коммуникаций. Алиев в очередной раз отметил отсутствие территориальных претензий к Армении и готовность согласовать пункты мирного договора.

РИА «Новости»

Небыстрый процесс

Заявления Пашиняна и Алиева свидетельствуют о подготовке общественного мнения к признанию того факта, что Нагорный Карабах полностью переходит под контроль Азербайджана.

На это, в том числе, указывает установка контрольно-пропускного пункта на месте границ бывших советских республик, заявил в беседе с «360» политолог и эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев.

«Вся логика прихода к власти Пашиняна и его последующая деятельность свидетельствовала именно о том, что произойдет урегулирование двусторонних отношений. Другое дело, что процесс может продлиться не один месяц», — заявил он.

Эксперт напомнил, что в попытках помирить Армению и Азербайджан принимала участие не только Россия, но также страны Запада, которые предлагали себя в виде посредников для решения застарелого конфликта. Окончательно вопрос пока решить не удалось никому, но Россия продвинулась дальше всех. Поэтому теперь остается только ждать.

С этим мнением не согласился востоковед Станислав Тарасов. В беседе с «360» он подчеркнул, что со стороны премьер-министра Армении заявления о признании азербайджанского контроля над Нагорным Карабахом звучали уже много раз, как и обещания Алиева прекратить конфликт.

«Стороны просто обмениваются репликами, делают заявления. Но соглашения нет, договора нет», — отметил он.

По словам эксперта, все это пустая болтовня, а политики быстро изменят свои мнения.

Официальный интернет сайт президента Азербайджана

Выхода нет

Армяно-азербайджанский конфликт за все годы своего существования обрел много факторов, которые пока не позволяют сказать, что он может прийти к логическому завершению. Об этом «360» заявил директор Центра военно-политической журналистики и политолог Владимир Орлов.

Он отметил, что в обеих республиках есть много заинтересованных сторон, которые выступят против мирного урегулирования. Кроме того, непонятна позиция Нагорного Карабаха.

«Это хорошо, что лидеры двух государств встретились за одним столом, но история от своего завершения еще очень далека», — подчеркнул Орлов.

Политолог добавил, что решение Пашиняна о признании Нагорного Карабаха территорией Азербайджана не скажется на его положении. У него большое число сторонников среди сельского населения Армении. Но есть риск, что следующие выборы он проиграет и к власти придут новые люди, которые решат провести ревизию соглашений. Тогда конфликт разгорится с новой силой.

«Надеюсь, что к этому времени со стороны России появится четкая позиция по Нагорному Карабаху. Надеюсь, что Азербайджан тоже проявит благоразумие», — сказал Орлов.

Я вижу выход из этой ситуации так, что Россия может взять эту территорию в аренду под гарантии азербайджанской стороне о нормализации жизни населения Владимир Орлов политолог

Он напомнил, что в регионе и прилегающих к нему территориях произошла война, население оттуда ушло и сейчас там запустение, которое требует восстановление.

Этим могла бы заняться Россия, взяв временный контроль на несколько десятков лет под гарантии безопасности.