Мир 03 декабря 2022, 21:45 Оппозиция Польши устроила скандал в Сейме не из-за России. Это политические игры перед выборами Политолог Светов: оппозиция Польши не хочет давать козыри в руки Качиньскому на выборах РИА «Новости»

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Польская оппозиция нарушила кворум во время голосования в парламенте за признание России страной — спонсором терроризма. Однако дело не в симпатии к РФ. В Польше грядут выборы, а оппозиция не хочет давать козыри в руки Ярослава Качиньского — брата-близнеца экс-президента страны, который погиб в авиакатастрофе в Смоленске в 2010 году.

В польском Сейме случился скандал. 1 декабря в нижней палате парламента должны были проголосовать за признание России государством — спонсором терроризма. Его текст почти согласовали, однако во время дебатов депутаты от партии «Право и справедливость» внесли поправку, связывающую историю с авиакатастрофой в Смоленске, в которой погиб бывший президент Польши Лех Качиньский, с обвинением России в терроризме. Оппозиции это не понравилось, они выразили протест и во время голосования по поправке нарушили кворум. В результате решение не приняли. В зале заседаний также возникла небольшая склока.

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«Благодаря совместным действиям всей оппозиции удалось заблокировать позорную поправку Мачеревича к совместному постановлению о российском терроризме. Поправка увязала тему теракта в Смоленске с осуждением России за террористическую деятельность», — написала в Twitter депутат и вице-президент парламентского объединения «Гражданская коалиция» Катажина Лубнауэр.

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Польская оппозиция не симпатизирует России

Политолог, журналист Юрий Светов отметил, что происходящее — это сугубо внутренние проблемы. Он напомнил, что в Польше надвигаются выборы, в ходе которых оппозиция сделает все возможное, чтобы свергнуть бремя Качиньских, которое над ними нависло.

«Вот эта партия [„Права и справедливости“], которую возглавляет Ярослав Качиньский, не будучи каким-то официальным лицом там, он, тем не менее как лидер этой партии правящей, диктует основные направления жизнедеятельности Польши. В частности, именно от него исходит та самая непримиримая политика по отношению к России. Причем он все эти годы активно спекулирует на истории с гибелью своего брата-близнеца, тогдашнего президента Польши, который погиб, когда летел в Россию», — сказал политолог.

Он заверил, что было проведено множество расследований, которые доказали, что вина за крушение лежит на польской стороне и на окружении экс-президента Качиньского, которое с ним летело. Однако Ярослав Качиньский никак не может успокоиться, подчеркнул Светов, и все время требует дополнительных расследований, потому что в его задачу входит доказать вину России.

«И сейчас ему захотелось, помимо общих обвинений России как спонсора терроризма, доказать, что она — спонсор терроризма еще со времен гибели его брата. Оппозиция выступает не потому, что она симпатизирует РФ, а именно потому что они не хотят дать в руки Качиньскому козырей на предстоящие выборы, где он будет доказывать, что он и его брат — это жертвы российской политики. Только в этом все игры их», — высказался журналист.

Террор, смерть, беззаконие

Также решение о признании России страной — спонсором терроризма осудила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли. Она проголосовала против инициативы и отметила, что вмешательства в дела других государств имеют последствия. Парламентарий сравнила поведение стран Запад в конфликте на Украине со вторжением НАТО в Ливию под предлогом защиты свободы, демократии и прав человека.

«Сейчас НАТО разыгрывает свою прокси-войну на Украине, во имя — да, вы правильно подумали — свободы, демократии и прав человека. И что происходит после вмешательства НАТО в дела вашей страны под этим предлогом? Террор, смерть, беззаконие», — сказала депутат, обнародовав свое выступление в соцсетях.

Светов пояснил, что на Западе тоже есть люди, которые думают наперед. Именно они сначала просчитывают ходы, прежде чем принимать законы.

«Есть же люди, у которых мозги-то на месте. Это те люди, которые сначала думают, а потом уже выдвигают резолюции. Люди, которые просчитывают варианты того, что произойдет после принятия этих резолюций. Есть сейчас доминирующее начало — это любым способом заклеймить Россию. А есть такие, кто думает: „Ну ладно, мы Россию признаем террористической страной, а потом-то, дальше как будет? Нам надо будет закончить ситуацию с Украиной, надо будет как-то договариваться, мы же там соседи. А как вступать в переговоры со страной-террористом?“» — отметил Светов.

Искать логику не приходится

Он привел в пример украинского президента Владимира Зеленского, который сам себе запретил проводить переговоры с Россией. Однако, по словам политолога, хозяева-американцы требуют, чтобы он хотя бы попытался заявить о переговорах.

«Ну вот ему надо выкручиваться, а как это сделать? Вот такие игры. Так и здесь. Посмотрите, Польша с одной стороны требует прекратить покупку нефти у России и вот это ограничение по цене нефти убрать с 60 до 30 долларов за баррель, а с другой стороны строит планы по покупке нефти у России в 2023 году. Просто искать логику в действиях этих людей не приходится. Когда у людей мозги заморочены политикой, то они неспособны к здравым рассуждениям», — сказал журналист.

Он подчеркнул, что западное сообщество провело целый ряд акций против разных стран мира: уничтожение с помощью НАТО Югославии, атаки на Ирак, захват Афганистана, уничтожение Ливии.

«Раз за разом они все дружно в этом участвовали. Но при этом все разговоры о том, что злодей — только Россия», — добавил Светов.

Когда странам НАТО напоминают про Ливию, Ирак, Афганистан, они говорят: «Это другое». При этом ситуацию с Украиной рассматривают как проявление терроризма, заключил Светов.