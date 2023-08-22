Мир 22 августа 2023, 16:38 Оппозиция Греции выступила против участия страны в конфликте на Украине Партия СИРИЗА — ПС выступила против участия Греции в конфликте на Украине IMAGO/Björn Trotzki/globallookpress

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Участие Греции в обучении украинских пилотов полетам на истребителях F-16 особенно опасно для страны. На это указала греческая оппозиционная партия «Коалиция радикальных левых сил — Прогрессивный альянс» (СИРИЗА — ПС) в публичном заявлении на своем сайте.

Политическое объединение отреагировало на неформальную встречу Евросоюз — Западные Балканы, в которой принял участие президент Украины Владимир Зеленский. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в совместном заявлении с украинским лидером пообещал и дальше оказывать военную помощь киевскому режиму и поддерживать вступление Украины в НАТО.

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Оппозиционная партия отметила, что этими словами Мицотакис подтвердил позицию Греции как «готового на все союзника» для продвижения трансатлантических интересов на европейском континенте.

«Более того, она берет эти обязательства, которые несут серьезные риски для Греции и ослабляют ее роль как опоры мира и стабильности, не обеспечив при этом интересов нашей страны», — отметили представители коалиции.

Оппозиция выступила категорически против дальнейшего вмешательства Греции в конфликт на Украине за счет выполнения указанных обязательств, написали «Известия». Кроме того, партия не поддержала обучение греками пилотов ВСУ полетам на F-16, которое, по словам Зеленского, предложил ему Мицотакис.

Журналист «Коммерсанта» указал, что во время поездки на саммит Западных Балкан Греция представляла главный интерес для украинского лидера. Страна обладает крупнейшим в ЕС авиапарком истребителей F-16, которые хотел бы «выбить» для ВСУ Зеленский.