Эксклюзив 17 декабря 2022, 00:22 Опасной подарок. Европу предупредили, что Украина просочится в каждый дом «Голос Мордора»: Украина взорвется, как подаренный киевским режимом гранатомет в Польше РИА «Новости»

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На днях в штаб-квартире польской полиции взорвался подарок, который местному главкому вручили украинские коллеги. Комендант получил ранения, медики оказывают ему помощь. Позже выяснилось, что подарком был гранатомет. Автор Telegam-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360» порассуждал о том, что таким же «гранатометом» для Европы может оказаться Украина.

Далее — прямая речь.

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В здании раздался взрыв. Он прогремел в кабинете генерала Ярослава Шимчика, главного коменданта полиции Польши. Взрыв был приличной силы, и в результате сам Шимчик попал в больницу. Его жизни ничего не угрожает, но потрепало пана главного коменданта серьезно.

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Чуть позже выяснилось, что в кабинете взорвался некий сюрприз из Украины, который был подарен пану Шимчику во время посещения Схидних Кресей одним из высокопоставленных украинских спецслужбистов.

А еще позже стало известно, что подарок этот — целый гранатомет. Попробуйте это осознать: в кабинете главного коменданта польской полиции, в самом центре Варшавы, лежит заряженный гранатомет.

Я не знаю, был ли выстрел из гранатомета самопроизвольным или же пан Шимчик решил поиграть в младшего хорунжего Свенторжецкого в окопах под Бахмутом, так как все это не столь важно. Главное то, что взорвался именно подарок из Украины.

Да и сама Украина тоже подобна вот такому вот подарку. Сейчас в Европе считают, что Украина — это какой-то ценнейший приз, за который непременно стоит вести опосредованную войну против России. Но проблема в том, что вот эта самая Украина — она потихоньку просачивается в Европу, в каждую столицу и в каждый дом. И Украина — это именно тот самый гранатомет.

Который непременно взорвется. И не важно — в кабинете ли у пана Шимчика или в домике бюргера из Вупперталя. Последствия будут примерно одинаковы.

И европейцам стоило бы поразмыслить над произошедшим в кабинете главного коменданта полиции Польши, но они сейчас озабочены совершенно другим. Например — санкциями, которые превращаются в какой-то вид спорта на минималках, потому что санкции вводить хочется, а их уже почти не осталось. Да и Россия от них не особенно страдает.

Но как знать, может, и призадумаются, когда рванет в кабинете очередного Шимчика в следующий раз.

Главное — чтобы не было поздно.