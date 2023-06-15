Эксклюзив 15 июня 2023, 12:19 «ООН превратилась в департамент Белого дома». Расследование подрыва «Северных потоков» бессмысленно Политолог Михайлов: расследование подрыва «Северных потоков» завершится только после СВО РИА «Новости»

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Россия во время закрытых консультаций членов Совета Безопасности ООН поднимет тему расследования подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Однако подобная инициатива не принесет положительных результатов, заявил военный эксперт и политолог Евгений Михайлов в беседе с «360».

«Сама инициатива, как действие, — это, конечно, хорошо. Но результатов не будет, так как мы все понимаем, что ООН фактически превратилась в департамент Белого дома», — заявил собеседник канала.

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Михайлов подчеркнул, что американцы, британцы и другие страны будут отрицать, что они замешаны в интригах и прокси-войне против России.

Расследование подрывов «Северных потоков» благополучно закончится только тогда, когда Россия успешно выполнит задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным в ходе специальной военной операции. Евгений Михайлов

Появятся международные суды, новые плоти влияния, сказал спикер, и только тогда они смогут выявить истинного виновника подрывов «Северных потоков». Либо же американцы «окончательно сольют Украину» и представят доказательства, что якобы только Украина виновна в подрывах магистралей газопроводов.

«Ну, мы же понимаем, что Украина сама по себе ничего не значит. Есть такие страны, как Польша, США, Великобритания, которые обладают мощностями и возможностями для проведения подводной диверсии. Соответственно, они могли либо помочь Украине, либо сами это выполнить», — заключил политолог.

В сентябре 2022 года на двух российских экспортных газопроводах «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» прогремели взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.