Эксклюзив 26 августа 2023, 12:45 ООН нашла козла отпущения. На Саудовскую Аравию набросились после ее вступления в БРИКС Блогер Голос Мордора: ООН обвинила Саудовскую Аравию в глобальном потеплении Unsplash

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Одну из саудовских компаний заподозрили в возможном нарушении прав человека. ООН даже собралась провести расследование, но любопытен тот факт, что на «страну-виновницу» набросились сразу же после того, как она решила вступить в БРИКС, заметил автор Telegram-канала «Голос Мордора». Специально для Telegram-канала «360» он рассказал о том, как это могло произойти.

Далее — прямая речь.

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Совпадение?

Я тут увидел у Bloomberg прекраснейшую новость: «ООН проводит расследование в отношении компании Saudi Aramco в связи с возможными нарушениями прав человека, связанными с изменением климата, вызванным использованием ископаемого топлива».

Нет-нет, вы, пожалуйста, еще раз перечитайте и хорошенько вдумайтесь. Хотя — чего тут вдумываться? Все лежит на поверхности, и это невероятно прекрасно: Организация Объединенных Наций нашла наконец-то виновных в глобальном потеплении. И это — главная компания Саудовской Аравии. Той страны, которая, наверняка, по случайному совпадению только что вступила в БРИКС.

Позволю себе еще цитату, чтобы вы окончательно прониклись: «Рабочая группа ООН по правам человека и транснациональным корпорациям проинформировала компанию о том, что она рассматривает утверждения о том, что деятельность Aramco противоречит целям, обязанностям и обязательствам в рамках Парижского соглашения по изменению климата и негативно влияет на продвижение и защиту прав человека в контексте изменения климата».

Непослушная страна стала козлом отпущения

Saudi Aramco оказалась главным климатическим злом. Не Exxon Mobil, не Shell или какая-нибудь TotalEnergies. Вас это удивляет? Меня ни капельки. Удивила только скорость, с которой все это произошло. Хотя и тут ничего неожиданного.

Саудовская Аравия уже давно ведет себя «очень непослушно», да и о том, что вступит в БРИКС, инсайды тоже были. Так что ООН готовилась заранее, я в этом уверен. Готовилась по приказу из Госдепа США, которому, очевидно подчиняется целиком и полностью.

Нет, я не говорю о странах-членах ООН, а именно о секретариате, исполнительных органах организации. Потому что мне сложно представить, что целая ООН всеобщим голосованием инициировала это расследование. Наверняка, большинство стран ООН о нем узнали точно так же как и я, из новости в Bloomberg.

Весь «мир мучится» из-за Saudi Aramco, компании, которая целенаправленно и злонамеренно «меняет климат». Не знаю, по какой причине. Наверное, потому что в Саудовской Аравии очень холодно и хочется немного тепла. Ну, а что можно придумать еще?

Коллапс мировой экономики

Но самое прекрасное в другом — вот скажут сауды, что да, виноваты мы, такие нехорошие люди, продавали нефть, чтобы стимулировать выброс парниковых газов и устроить на планете всеобщую сауну, скажут, что больше нефть продавать не будут. Ибо раскаиваются и посыпают головы пеплом от природных пожаров, которые, якобы, возникли из-за глобального потепления.

И что же тогда произойдет? Да ничего особенного. Просто коллапс мировой экономики. Это будет даже не рост цен, а просто полное отсутствие бензина, дизеля, керосина, мазута и других нефтепродуктов в целых странах этого мира.

Остановится промышленность, опустеют магазины, пропадет электроэнергия, а люди начнут умирать. Что, впрочем, в логике защитников климата тоже неплохо. Но по факту случится одно — всемирная катастрофа.

И дело не в том, что это Saudi Aramco — подобное случилось бы, если бы об остановке производства заявила любая крупная нефтяная компания.

Американская неприкасаемость

А теперь вишенка на тортик — больше всего нефти в мире добывают в США. Да-да, той самой омерзительной черной жижи, которая сгорая портит планете климат. И американская нефть ничем не отличается от саудовской. Она вовсе не экологически чистая и молекулы там точно такие же.

Но разве ООН когда-нибудь додумается вести расследование в отношении США? Вопрос — риторический, потому что ответ на него известен.