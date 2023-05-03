Ночью 3 мая украинские беспилотники совершили атаку на Кремль . Однако российские спецслужбы вовремя ликвидировали летательные аппараты, никто не пострадал. Что на самом деле означает произошедшее в столице и чем это все обернется для киевского режима — в материале «360».

Далее — прямая речь.

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Франц Клинцевич, лидер российского Союза ветеранов Афганистана, бывший член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности

Это (атака на Кремль — прим. ред.) отразится в действиях военных. В заявлении Кремля сказано, что мы можем ответить в любое время и в любом месте. Этого достаточно.

Произошедшее — перебор. Это может очень тяжело закончиться для украинской власти и представителей страны, которые там это все смакуют и свободно передвигаются.

Подождем контрнаступления, которое должно случиться через две недели, а потом будем защищать, причем так, как этого требуется. Не в формате СВО, а в полномасштабной военной операции, когда уничтожаются резервы, средства доставки, центры коммуникации и стратегического управления, склады оружия, горюче-смазочные материалы, сосредоточение сил и средств.

Россия сегодня имеет возможность оперировать высокоточными боеприпасами большой дальности с применением воздушного и морского носителя, ну и на земле у нас хватает средств для работы.

Они перебрали серьезно и еще до конца не понимают последствия. Мы давно признали Украину страной-террористом, но международное сообщество никогда не признается в этом. На это можно даже не надеяться. Тем не менее для нас эта страна — террорист, а с ними переговоры не ведут.