03 мая 2023, 17:17
«Они доигрались». Киевскому режиму предрекли печальный конец после атаки на Кремль
Экс-сенатор Клинцевич: атака БПЛА на Кремль приведет к страшным последствиям для Украины
Ночью 3 мая украинские беспилотники совершили атаку на Кремль. Однако российские спецслужбы вовремя ликвидировали летательные аппараты, никто не пострадал. Что на самом деле означает произошедшее в столице и чем это все обернется для киевского режима — в материале «360».
Далее — прямая речь.
Франц Клинцевич, лидер российского Союза ветеранов Афганистана, бывший член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности
Это (атака на Кремль — прим. ред.) отразится в действиях военных. В заявлении Кремля сказано, что мы можем ответить в любое время и в любом месте. Этого достаточно.
Произошедшее — перебор. Это может очень тяжело закончиться для украинской власти и представителей страны, которые там это все смакуют и свободно передвигаются.
Подождем контрнаступления, которое должно случиться через две недели, а потом будем защищать, причем так, как этого требуется. Не в формате СВО, а в полномасштабной военной операции, когда уничтожаются резервы, средства доставки, центры коммуникации и стратегического управления, склады оружия, горюче-смазочные материалы, сосредоточение сил и средств.
Россия сегодня имеет возможность оперировать высокоточными боеприпасами большой дальности с применением воздушного и морского носителя, ну и на земле у нас хватает средств для работы.
Они перебрали серьезно и еще до конца не понимают последствия. Мы давно признали Украину страной-террористом, но международное сообщество никогда не признается в этом. На это можно даже не надеяться. Тем не менее для нас эта страна — террорист, а с ними переговоры не ведут.
Анатолий Матвийчук, полковник в отставке, военный эксперт
Думаю, мы нанесем удары по центру принятия решений — типа Банковой и дворца президента [Владимира Зеленского] в Киеве. Они доигрались.
Это атаку Киев предпринял по совету наших англосаксонских «друзей» с точки зрения проверки нашего правительства — как оно отреагирует? Подождет еще какое-то время или за этим последуют политические заявления и физические действия наших бойцов?
Они (ВСУ — прим. ред.) переступили уже даже не красную, а багровую линию.
В ночь на 3 мая, примерно в 03:00, жители Москвы слышали странные звуки, похожие на взрывы, в районе улицы Земляной Вал в центре города. Об этом «360» сообщил источник. Что именно взорвалось, никто уточнить не смог.
На место выезжали полицейские и спасатели, взрывного устройства и разрушений не обнаружили.
В момент атаки беспилотниками по Кремлю президент Владимир Путин находился в подмосковной резиденции. График его работы после попытки покушения менять не стали, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что атака никак не повлияет на проведение парада на Красной площади 9 мая.
В Сети появились кадры с задымлением на крыше одного из зданий Кремля, снятые после прилета БПЛА. В связи с этим мэр Москвы Сергей Собянин запретил пускать дроны в городе.
Кремль
Россия
Киев
Владимир Путин
Украина
Реклама
Реклама