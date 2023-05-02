Мир 02 мая 2023, 21:44 «Омоложение» нации или показуха: что так возмутило французов в пенсионной реформе? Политсоветник Маркелов: Франция может смягчить пенсионные реформы для части жителей РИА «Новости»

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Французская общественность бурлит уже которую неделю: страну не отпускают скандалы из-за пенсионной реформы. День за днем жители страны выходят на мощные акции протеста и, кажется, утихать они не собираются. Что власти сделали не так и к чему все это приведет?

Премьер-министр Франции Элизабет Борн представила основные положения реформы 10 января. Согласно документу, минимальный возраст выхода на пенсию в стране должен подняться с 62 лет до 64. Но не единовременно. Каждый год срок выхода на пенсию будут увеличивать на три месяца. Таким образом, переходный период займет несколько лет и коснется французов, которые родились позже сентября 1961 года.

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«Смысл этого законопроекта подразумевает, якобы, омоложение нации, потому что увеличение пенсионного возраста — это увеличение активной части жизни. И они (сторонники реформы — прим. ред.) свидетельствуют о том, что социальное благополучие в стране таково, что люди дольше могут жить», — объяснил в беседе с «360» политический советник Сергей Маркелов.

Новые поправки в законопроекте

Несмотря на то, что власти предположили мягкий переход к повышению пенсионного возраста, общественность закипела. Профсоюзы тут же выразили протест, подтянулись и простые французы. На первые акции протеста на улицы высыпали около двух миллионов человек. Это случилось 19 января. Одной манифестацией дело не ограничилось, и люди раз за разом выходили протестовать против реформы еще семь раз. Причем народные возмущения не уменьшились, а напротив — стали еще суровее. По официальным данным, в последней акции протеста приняли участие около трех миллионов жителей Франции.

Французов, мягко говоря, возмущают такие заявления со стороны правительства. Любой француз стареет с такой же скоростью, как все остальные, и никакое государство на это не влияет. Государство таким образом переносит проблемы, как выживать человеку 64 лет, на его собственную судьбу. Сергей Маркелов Политический советник

Сторонники реформ утверждают, что новая система станет более справедливой и прозрачной. Нынешняя состоит из более чем 40 разных пенсионных схем, каждая со своим набором правил и льгот. Кроме того, сторонники изменений уверены, что повышение пенсионного возраста пройдет незаметно. Реформы уже приняли, но люди продолжают с ними бороться. Французы уверены, что пенсионные пособия могут сократить, а их самих могут заставить работать еще дольше перед выходом на заслуженный отдых.

«Естественно, это возмутило общественность. Биологически женщины и мужчины Франции не настолько омоложены, как, например, жители стран-соседей. Главным образом возмутило то, что страна увиливает от социального государства, которое было обещано и которым всегда гордился французский народ», — добавил Маркелов.

История протестов

Правительские уловки

Несмотря на демонстрации, французское правительство по-прежнему привержено реформам, утверждая, что они необходимы для обеспечения долгосрочной устойчивости пенсионной системы. По мнению политического советника, несмотря на акции протеста, ждать отмены реформы не приходится. По крайней мере, в ближайшем будущем.

«Если французская власть пойдет на уступки и отменит закон о пенсионной реформе, то они будут просто-напросто противоречить сами себе. Власть не хочет расслабляться в глазах обычных граждан, а граждане требуют максимум», — заявил Маркелов.

РИА «Новости»

Протесты против пенсионных реформ высветили глубоко укоренившиеся социальные и экономические разногласия во Франции. Многие люди считают, реформы обрушат и без того хрупкую финансовую стабильность во Франции.

Маркелов предположил, что народные волнения продолжатся в ближайшие месяцы, ведь французское правительство продолжает продвигать реформы. Но теперь использует для этого хитрые уловки. По его мнению, для части жителей законопроект скорректируют, например, для тех, «кто работал в особо сложных условиях, по работе проживал в труднодоступной местности или имеет какие-то внешние убогости».

Что будет дальше

По мнению Маркелова, если протесты еще продержатся некоторое время, а французская государственная пропаганда не сможет утихомирить их, власть начнет принимать более жесткие меры.

«В марафоне взаимных претензий государство, как правило, побеждает обычного человека, потому что он не может все время заниматься войной с государством, сидя на площади и стуча сапогами в знак недовольства», — объяснил политический советник.

Надпись на плакате: «Сначала протесты в парламенте, затем протесты на улице», Виктор Гюго / РИА «Новости»

Пока демонстрации продолжаются, и конца им не видно. Профсоюзы пообещали продолжать бастовать до тех пор, пока правительство окончательно не отменит реформы. Остается выяснить, удастся ли достичь компромисса, который удовлетворит обе стороны.